John Wick Spin-off: The Continental publie plus de détails

Plus de détails ont émergé sur la nouvelle série prequel dérivée de John Wick, le Continental.

La nouvelle a été confirmée par le président de Lionsgate, Kevin Beggs, qui a noté que la série explorera l’univers de John Wick 40 ans avant le début du premier film.

Le spin-off se concentrera sur un jeune homme Winston, le propriétaire du célèbre hôtel des assassins.

S’adressant à Deadline, Beggs a également révélé que l’émission serait une série limitée avec des épisodes aussi longs que des films. Il n’aura que trois épisodes de 90 minutes.

«Ce que nous explorons au Continental, c’est le jeune Winston et comment lui et son équipe de confédérés ont trouvé leur chemin vers cet hôtel que nous avons rencontré pour la première fois dans la franchise cinématographique 40 ans plus tard. C’est le sable.

Alors que cela se passait 40 ans avant que le premier film ne présente Keanu Reeves, Beggs a déclaré que l’acteur était en pourparlers avec le producteur exécutif.