John Wick Revenge Fantasy Aftermath ne fait pas bon ménage avec le réalisateur d’une jeune femme prometteuse

La cinéaste Emerald Fennell a fait forte impression avec son premier film en tant que scénariste et réalisatrice. Jeune femme prometteuse voit Carey Mulligan dans le rôle principal de Cassie, la jeune femme prometteuse titulaire dont la vie a déraillé lorsqu’elle découvre que sa meilleure amie a été victime d’abus sexuels. Incapable de laisser tomber l’affaire, Cassie commence à consacrer tout son temps à trouver et à punir les prédateurs sexuels.

Bien que le film se déroule comme un fantasme de vengeance typique, il s’écarte également du genre de manière significative. Cassie ne sort pas miraculeusement victorieuse de chaque rencontre avec un méchant. Au lieu de cela, le film fait tout son possible pour montrer l’effet dévastateur que le vigilantisme peut avoir sur la vie d’une personne. Fennell a récemment parlé de son film à Vulture, où elle a souligné que d’autres drames de vengeance comme John Wick ne tiennent pas compte de l’angoisse mentale d’une personne honnête forcée de tuer pour se venger des torts antérieurs.

«Je veux dire, John Wick, mon préféré de tous les temps, il doit arriver un moment où John Wick s’assoit et regarde la télévision et pense: ‘F * ck moi, j’ai tué beaucoup de gens. Baise moi, qu’est-ce que j’ai été faire de ma vie ces derniers temps? En fait, j’aimais bien ce chien. Ne vous méprenez pas, c’était un chien vraiment mignon. Mais j’ai l’impression que les 7 000 personnes que j’ai tuées … ». Je n’adore pas complètement John Wick. Mais je pense que, un peu comme les comédies romantiques, des films comme ça se terminent nécessairement par un moment de triomphe. Parce que les suites de ce voyage, que je pense que nous voyons ici, sont incroyablement désagréables. «

Dans le cas de Jeune femme prometteuse, L’engagement de Fennell à montrer une saga de vengeance réaliste a conduit le film à être critiqué dans certains milieux. Le film se termine avec Cassie parvenant à envoyer le violeur de son amie en prison, mais pas avant qu’il ne la tue. De nombreux fans étaient angoissés de voir l’héroïne du film rencontrer une fin aussi macabre alors qu’elle était si proche de la victoire. Dans une interview précédente, Émeraude Fennell avait défendu la fin, expliquant qu’il n’y avait pas de solution heureuse possible pour quelqu’un comme Cassie.

Sandra Oh dit qu'elle ne reviendra jamais à Grey's Anatomy

A lire : Sandra Oh dit qu'elle ne reviendra jamais à Grey's Anatomy

« Je pense qu’il y a eu, pour moi, certainement, l’autre fin aurait été Cassie assassine tout le monde, puis va en prison pour le reste de sa vie et vit avec cette horreur. Il n’y avait pas de fin heureuse à ce film. Tout ce qu’il y a, est quelqu’un qui a besoin de montrer aux gens, de rendre justice. Et elle le fait, mais à un prix très, très élevé. Je ne pensais pas qu’une femme de la taille de Cassie serait capable de maîtriser physiquement un homme très fort. Tout de ce truc. Et il était important qu’il interroge le mythe du voyage de vengeance. «