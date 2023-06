John Wick Prequel The Continental occupera le devant de la scène au panel Comic-Con de Lionsgate à San Diego

Le Continental sera sous les projecteurs lors du prochain San Diego Comic-Con (SDCC) 2023. La décision de Lionsgate d’embrasser la convention avec Le Continental annonce une bouffée d’air frais. De nombreux grands studios comme Marvel, Universal Pictures, HBO, Netflix et Sony Pictures ont choisi de laisser passer SDCC en raison de la grève en cours de la Writers Guild of America (WGA).







La mini-série graveleuse et maussade emmène le public dans un voyage rétrospectif dans un New York des années 1970 en proie à la criminalité. Il plonge dans les origines de l’emblématique Hôtel Continental, qui servait de sanctuaire pour les assassins dans le John Wick films. La série vise à faire monter l’adrénaline, en s’étendant sur le monde sombre et mystérieux qui a conquis le cœur des fans du monde entier.

Lionsgate est sur le point d’accueillir trois panels pour sa série télévisée au SDCC, avec Le Continental étant la star de l’émission le vendredi 21 juillet. Les deux autres panels se concentreront sur CBS Des fantômes et ceux de Starz Talonsprévus pour le 20 juillet et le 22 juillet, respectivement, comme le rapporte The Wrap.

Cette approche de Lionsgate contraste fortement avec sa division cinématographique, qui sera sensiblement absente au SDCC. Des projets remarquables comme Ballerine, DÉPEND4BLESet The Hunger Games : la ballade des oiseaux chanteurs et des serpents font partie des grands absents.

Le Continental a déjà suscité l’intrigue avec la sortie de son affiche et de sa bande-annonce officielle. Ce dernier offre un aperçu passionnant de la série. Il présente la distribution d’ensemble dirigée par Colin Woodell.

Woodell se glissera dans la peau d’un jeune Winston Scott, le vénérable gérant du Continental Hotel. Le rôle a été interprété avec gravité par Ian McShane dans les films précédents. Le casting comprend également Ayomide Adegun en tant que Charon et Katie McGrath en tant qu’arbitre de la table haute.

Un choix de casting quelque peu controversé est celui de Mel Gibson dans le rôle de Cormac. Gibson, dont le passé est entaché de polémiques en raison de propos racistes et antisémites, est défendu par le producteur exécutif de la série Allen Hughes. Hughes fait l'éloge des prouesses d'acteur de Gibson. Il reconnaît la profondeur et l'expérience qu'il apporte à ce rôle, qu'il considère comme sans précédent.







Un bond en avant audacieux dans l’univers en expansion de John Wick

Image via Lionsgate

Alors que Le Continental est prêt à faire des vagues, ce n’est qu’un rouage dans John Wick univers qui ne cesse de s’étendre. En dehors du domaine de cette série, le grand écran verra l’ajout de Ballerineavec Ana de Armas en tête, dont la sortie est prévue en 2024. Lionsgate a également récemment confirmé qu’un cinquième John Wick le film est en préparation.

Le Continental ajoute un nouveau chapitre à la John Wick saga. Cela promet d’être une course passionnante pour les anciens et les nouveaux fans. Lionsgate a fait un geste audacieux pour présenter la série dans le prochain Comic Con de San Diego.

Cependant, cette décision pourrait être ce dont l’industrie du divertissement a besoin. Ce n’est pas seulement une série; c’est une déclaration que le spectacle doit continuer.