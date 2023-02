John Wick: l’affiche du chapitre 4 voit Keanu Reeves prendre sa quête de Vengeance Global

En prévision de la bande-annonce de cette semaine pour la sortie d’action très attendue, John Wick: Chapitre 4, une nouvelle affiche pour la suite vient d’être dévoilée. Révélé avec l’aimable autorisation de IGNce dernier regard sur John Wick: Chapitre 4 trouve Keanu Reeves une fois de plus en costume et botté et prêt pour la guerre alors qu’il se tient avec un pistolet à la main au milieu de Paris. Vous pouvez consulter la nouvelle affiche pour John Wick: Chapitre 4 dessous.





L’affiche taquine en outre le globe-trotter dans lequel Wick s’embarquera alors qu’il se fraye un chemin pour débarrasser une fois pour toutes le monde de la table haute et de sa ligue toujours croissante d’assassins. Reeves revient sans effort dans l’un de ses costumes lisses, élégants et, surtout, à l’épreuve des balles alors que l’acteur revient à ce qui est devenu l’un de ses rôles les plus emblématiques.

FILM VIDÉO DU JOUR

Réalisé par Chad Stahelski et écrit par Shay Hatten et Michael Finch, John Wick: Chapitre 4 retrouve le tueur à gages titulaire une fois de plus dans une quête de survie et de vengeance après avoir découvert un chemin pour vaincre la table haute. Mais avant de pouvoir enfin gagner sa liberté, Wick doit affronter un nouvel ennemi avec de puissantes alliances à travers le monde et des forces qui transforment de vieux amis en ennemis.





John Wick 4 ajoutera plusieurs assassins à la mêlée, y compris l’icône des arts martiaux Donnie Yen

Porte des Lions

L’un de ces amis devenus ennemis est le mystérieux Caine, un assassin aveugle de la table haute et ancien ami de John Wick joué par Ip Man et Un voyou vedette Donnie Yen. La légende des arts martiaux se jettera avec Reeves lors des événements bourrés d’action de John Wick: Chapitre 4le réalisateur Chad Stahelski ayant précédemment taquiné à quel point la bataille sera épique.

«Donc, je me tiens entre les deux, vous avez Donnie Yen et vous avez Keanu Reeves, et vous touchez tous les mains, bloquant des trucs. Et vous êtes comme, ‘Putain de merde. C’est vraiment vrai », a déclaré le cinéaste tout en discutant de l’engagement du couple dans la séquence d’action. «Donc, cela revient toujours à, je peux faire le triple coup de pied de Donnie Yen. Je peux faire tout cela, mais vous voulez aussi faire quelque chose de différent. Donc, vous commencez à vous asseoir, vous y arrivez à partir du personnage, et vous avez beaucoup de discussions avec les gars en disant: ‘D’accord, Donnie est incroyable dans ce domaine. Keanu est incroyable dans ce domaine. Ce sont tous les deux de grands acteurs, alors appuyons-nous là-dessus et faisons quelque chose que nous n’avons jamais vu auparavant. Alors maintenant, ce Donnie Yen avec une épée et un pistolet et Keanu avec une épée de samouraï et quelques pistolets et lançant un AR-15 et une salle de miroir en verre avec des artefacts japonais. Et oui, ajoutez quelques chiens et voyons ce qui se passe. »

John Wick: Chapitre 4 met en vedette Keanu Reeves dans le rôle de John Wick aux côtés de Bill Skarsgård, Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada, Shamier Anderson, Donnie Yen, Lance Reddick, Rina Sawayama, Scott Adkins, Ian McShane, Clancy Brown, Marko Zaror et Natalia Tena.

John Wick: Chapitre 4 est prévu pour le 24 mars 2023.