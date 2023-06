John Wick: la coupe du réalisateur du chapitre 4 arrive, Chad Stahelski confirme

Le réalisateur Chad Stahelski a révélé qu’il travaillait actuellement sur le montage d’un film d’action récent à succès, John Wick: Chapitre 4. S’adressant à Comicbookmovie.com, l’ancien cascadeur devenu cinéaste a révélé que la coupe plus longue de John Wick: Chapitre 4 (qui compte déjà 2 heures et 49 minutes) sera finalement publié, ajoutant environ 15 minutes à l’exécution et encore plus de personnages.







« Ouais, j’ai travaillé sur le Director’s Cut, le montage prolongé, que nous avons presque terminé. Il y a environ 10 à 15 minutes de plus, je pense. Nous avons coupé un gros morceau de Berlin, un personnage entier appelé The Frau, qui est une scène assez drôle avec John, et une autre scène entre lui et Tracker, un quelques autres petits rythmes d’action que nous avons remis en place.

Bien sûr, les films se retrouvent souvent avec du matériel laissé sur le sol de la salle de montage, Stahelski expliquant pourquoi certaines de ces scènes ont été supprimées de la sortie en salles.

«Je veux dire, ouais, il y a toujours des choses que nous retirons parce que ça ne correspond pas au rythme. Je pense que tout est de super qualité, j’adore la chorégraphie, j’adore les personnages. Cela n’a tout simplement pas – dans l’ensemble, cela a changé le rythme du film, et je ne pensais pas pouvoir obtenir, vous savez, un film de deux heures et 38 minutes si cela semblait lent. Je pense que nous nous en sommes sortis parce que c’était motivé, c’était comme si c’était très utile et je ne voulais pas perturber ce rythme. Et si ça doit partir, ça doit partir. »

Malgré cela, ces scènes et personnages seront rajoutés dans la mêlée pour cette John Wick: Chapitre 4 coupe du réalisateur. Ce qui, franchement, est une excellente nouvelle. Pouvez-vous vraiment avoir trop de John Wick?

John Wick reviendra-t-il dans John Wick : Chapitre 5 ?

Réalisé par Chad Stahelski et avec Keanu Reeves, Donnie Yen, Bill Skarsgård, Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada, Shamier Anderson, Lance Reddick, Rina Sawayama, Scott Adkins et Ian McShane, John Wick: Chapitre 4 trouve l’assassin titulaire découvrant un chemin pour vaincre la table haute, mais avant de pouvoir gagner sa liberté, Wick doit affronter un nouvel ennemi avec de puissantes alliances à travers le monde et des forces qui transforment de vieux amis en nouveaux ennemis.

Alors que John Wick: Chapitre 4 agit comme une fin à la franchise, la suite est depuis devenue le versement le plus rentable de la John Wick saga, le studio se demandant maintenant s’il peut ramener Stahelski et Keanu Reeves pour John Wick: Chapitre 5. « Il y a une volonté et il y a une ouverture. Et vous pourriez certainement interpréter cette fin de différentes manières », a récemment déclaré Stahelski. «Nous allons tous prendre un petit repos ici, puis gratter des idées pour savoir s’il existe un moyen crédible d’entrer dans cinq. Mais il n’y a aucune garantie.

Pour l’instant, des retombées sont en route, avec Reeves prêt à reprendre le rôle dans le prochain Ballerine. Se déroulant entre les événements de John Wick : Chapitre 3 – Parabellum et John Wick: Chapitre 4, Ballerine suit Ana de Armas en assassin qui traque les meurtriers de sa famille.

John Wick: Chapitre 4 est maintenant disponible en 4K Ultra HD et Blu-ray.