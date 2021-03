John Wick Creator ne reviendra pas pour les parties 4 et 5, mais souhaite bonne franchise

John Wick le créateur et écrivain de franchise Derek Kolstad n’écrit pas le scénario de John Wick 4 ou John Wick 5. Avec Chad Stahelski réalisant les trois épisodes de la trilogie de films d’action dirigée par Keanu Reeves, Kolstad a servi de scénariste après avoir d’abord conçu le personnage avec le scénario du film original. Bien qu’il ait eu de l’aide pour le scénario de John Wick 3 avec trois écrivains supplémentaires, il était prévu que Kolstad revienne avec Stahelski pour développer les suites à venir.

En fin de compte, cela n’arrivera pas, car Derek Kolstad n’est pas sur le John Wick 4 équipe de rédaction. Parlant des suites dans une nouvelle interview avec Collisionneur, Kolstad révèle qu’il n’est plus impliqué dans la franchise populaire, bien qu’il n’ait toujours pas de rancune et reste favorable à l’ensemble John Wick équipe.

« En fait, je ne suis pas impliqué dans 4 et 5. A un certain stade, le studio vous le dira, votre création est diplômée, et vous lui souhaitez bonne chance. Je suis toujours proche de Chad (Stahelski), toujours proche de David (Leitch) ), et je ne sais pas ce qui va se passer, mais je suis impatient de voir. «

Kolstad a également détaillé en quoi sa sortie de la série n’était pas son appel, mais comme il comprend comment des choses comme celle-ci ne sont pas inhabituelles à Hollywood, il ne prend pas cela à cœur.

« Non, ce n’était pas ma décision. Quand tu penses au [contracts] de ces choses, la troisième, je partageais le crédit avec un certain nombre de personnes, ils n’avaient pas besoin de revenir vers moi, et donc ils ne l’ont pas fait. Alors, regardez cela, et vous pourriez être blessé, et je – disons, si j’avais été il y a 20 ans – je l’aurais été, mais vu ce qu’est l’industrie et comment les choses se passent, je crois simplement que vous bénissez tout et J’espère que tout va bien, et aux joueurs impliqués qui font autre chose ailleurs. Et oui, c’est personnel, donc je ne vais jamais parler de merde à propos de John Wick. Je veux que cette chose survive et prospère. «

On ne sait pas exactement qui écrit John Wick 4, mais la star de la franchise Ian McShane a déclaré en janvier que la suite pourrait commencer à tourner cette année. À l’époque, l’acteur a dit Collisionneur que le scénario est actuellement en cours d’écriture dans le but de tourner en 2021.

« Keanu [Reeves] et j’ai échangé les vœux du Nouvel An et j’ai dit: « J’espère vous voir cette année. » Je sais que le scénario est en cours d’écriture et ils espèrent le faire cette année « , a déclaré McShane. » Je sais qu’ils ont annoncé qu’ils allaient le faire. [John Wick 4] et [John Wick 5] ensemble, mais qui sait. Les studios annoncent toutes sortes de choses. Pas de doute, à un moment donné cette année, on va faire John Wick 4. «

En plus des deux prochains John Wick films, une série télévisée dérivée doublée Le Continental est également en préparation. Bien qu’il ne semble plus être impliqué dans la franchise, Kolstad a déclaré que les fans recevraient une mise à jour sur la série « dans les prochaines semaines ». Vous pouvez consulter l’interview avec Kolstad à Collider.

