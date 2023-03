John Wick Chapitre 4 – L’immortel John saigne à nouveau (Critique de film)

John Wick Chapitre 4 est dans les starting-blocks et beaucoup d’entre vous sont probablement déjà en train de deviner : des têtes seront-elles encore abattues ? Est un chien avec toi? Combien John doit-il s’allonger sur le sol et saigner cette fois ? Et les créateurs de cette œuvre ont-ils à nouveau trouvé de nouvelles méthodes que John peut utiliser pour liquider d’autres tueurs ?

Nous répondrons à ces questions et à d’autres pour vous dans ce critique de film sans spoiler à « John Wick 4 », un film du réalisateur Chad Stahelski, 23 mars 2023 arrive dans les cinémas allemands et est déjà très attendu par de nombreux cinéphiles, après tout, il y a plus d’une raison pour laquelle les trois prédécesseurs ont connu un tel succès.

John Wick Chapitre 4 – Notre critique de film sans spoiler

À ce stade, nous supposons simplement que vous savez déjà exactement ce que vous recherchez dans un film sur le Assassin John Wick il est plutôt rare que les intéressés commencent par le quatrième volet d’une série, pour ensuite fouiller à rebours jusqu’à l’original. Mais ce n’est pas impossible.

Si vous appartenez à ces exotiques, nous pouvons vous dire que vous « John Wick Chapitre 4 » profiter sans connaissance préalable peut. La plupart du temps, vous ne comprenez probablement que la station et vous vous demandez pourquoi cela se produit, cela est dit et cela est montré, mais pour être honnête, beaucoup le font fans de la série de films là très similaire.

Les esprits intelligents derrière ces succès d’action pensent qu’ils le monde et ses détails à savoir évidemment pendant qu’ils écrivent le scénario respectif, et ça se voit. À manque de logique, des règles folles et toutes sortes de questions auxquelles on ne peut jamais répondre. Sauf bien sûr avec des pièces d’or, équipement analogique et silencieux.

Mais nous ne sommes pas non plus intéressés par la série de films sur John Wick, car nous cinéma intelligent par excellence recherchez, mais pour vous divertir en mettant l’accent sur les effets. Avec des personnages à découvert, une construction de monde exotique et des séquences d’action bien développées. Parce que le Mélange d’humour, de drame et de violence est correct. Habituellement dans un rapport de 2 à 1 à 10.

Il y a aussi des formes la quatrième partie pas d’exception, où tout ce qui a déjà fait le succès des trois prédécesseurs directs entre à nouveau en jeu. Et parce que beaucoup de nouvelles idées ont été introduites, les garder la franchise intéressante. Maintenant, tout ce que vous avez à faire est de répondre vous-même si les bonnes choses ont été conservées ou nouvellement introduites.

10 choses que John Wick, chapitre 4, recycle

Un chien de combat

Une grande pièce avec des surfaces réfléchissantes

Jean veut prendre sa retraite

Combinaisons pare-balles qui nécessitent un combat au corps à corps

Mauvais usage terrible d’armes et d’objets du quotidien

Combattez au milieu de foules (indifférentes)

Le Bowery King et Winston

Chiffres fous, complètement exagérés

Des règles sanctifiées par tous et pourtant constamment enfreintes

Les gens qui ratent leur chance de tuer John

10 choses que John Wick présente au chapitre 4

Un chien de combat qui ne prend pas le parti de John

L’homologue japonais de l’hôtel Continental

Un tueur aveugle

Beaucoup de nouvelles façons de décourager les gens

Vue à vol d’oiseau des scènes de bataille

Un duel avec des pistolets de duel

De nouvelles arènes de combat passionnantes

Munitions de fusil de chasse à effet incendiaire

Berlin et Klaus

Un nouvel antagoniste intéressant

Sinon, vous obtenez dans ce film ce à quoi vous êtes (probablement) déjà habitué. L’effet l’emporte toujours sur la logiquepour cela l’action en a marre, qui sont des chorégraphies de combat au dessus de la moyenne et la chimie entre les personnages cimente les longs passages entre les scènes qui font monter l’adrénaline.

Techniquement, « John Wick Chapter 4 » ne fait pas beaucoup de mal, seulement dans les combats, quelqu’un s’agite un peu trop en arrière-plan et il y a souvent des coups de poing trop de mouvements inutiles. Le jeu de Keanu Reeves est encore discutable, mais à peu près tout le monde en fait un travail respectable.

Le rapport entre le contenu nouvellement introduit et … disons que le contenu maintenu est très bon et même si une grande partie a simplement été tirée par les cheveux, c’est tout La construction du monde toujours passionnante. La franchise se sent également intéressante et capable de se développer davantage dans son quatrième représentant, c’est pourquoi John Wick: Chapitre 5 Bienvenue à venir.