‘John Wick : Chapitre 4’ : bande-annonce officielle et date de sortie

Le film d’action acclamé »John Wick » est prêt à revenir avec son quatrième opus. Le producteur Porte des Lions vient de publier la première bande-annonce officielle de la saga avec Keanu Reeves. »John Wick: Chapitre 4 » devrait sortir en salles le 24 mars 2023, et dans ce nouvel aperçu, nous voyons le tueur à gages titulaire appelé pour une autre mission par le Bowery King.

Le petit aperçu nous montre comment John Wick n’a jamais perdu de temps, devenant un combattant expert avec toutes sortes d’armes, des armes à feu aux nunchucks. Le nouvel épisode est réalisé par Chad Stahelskiavec un scénario écrit par Shay Hatton Oui michael pinson.

Outre Reeves et Laurence Fishburn comme King Bowery, »John Wick 4 » présente la participation de Ian McShane, lance reddick, Rina SawayamaDonnie Yen, Shamier Anderson, Bill Skarsgard, Hiroyuki Sanada, Scott Adkins et Clancy Brown. Cette bande-annonce avait déjà été montrée par Lionsgate au CinemaCon plus tôt cette année, bien qu’elle n’ait pas encore été montrée au grand public.

La franchise John Wick a été créée par Derek Kolstad, avec le premier film en salles en 2014. Le film, qui mettait en vedette Reeves, suivait John Wick, un tueur à gages à la retraite qui est ramené au fond de la pègre. La suite, » John Wick : Chapitre 2 » est sortie en 2017, suivie de » John Wick : Chapitre 3 – Parabellum » qui est sorti en 2019.

Même sans la sortie du quatrième opus, en août 2020, il a été confirmé que « John Wick : Chapitre 5 » était déjà en développement. À l’origine, le plan était de tourner le chapitre 4 et le chapitre 5 en même temps, mais à la fin Lionsgate a décidé de suspendre le cinquième épisode pour se concentrer uniquement sur « John Wick 4 ». Pour le moment, il n’est pas clair si le chapitre 5 continuera, puisque Stahelski lui-même, réalisateur de ce film, a déclaré que le chapitre 4 avait « une petite conclusion » pour l’histoire de John.

Quoi qu’il en soit, l’univers de John Wick prévoit de s’étendre, car un nouveau film intitulé « Ballerina » a déjà été rapporté, réalisé par Len Wiseman, qui a également écrit le scénario avec Hatten et Emerald Fennel. Par ailleurs, Stahelski et Kolstad développent un spin-off pour la télévision, intitulé »The Continental ». Les deux productions n’ont pas encore de date de sortie officielle.

»John Wick : Chapitre 4 » sortira en salles le 24 mars 2023.