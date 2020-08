John Wick 5 : c’est parti !

Keanu Reeves reviendra avec la franchise John Wick pour un cinquième film, ce qu’a confirmé les studios Lionsgate.

Reeves devrait tourner John Wick 4 et John Wick 5 l’un après l’autre au début de l’année prochaine, a déclaré Jon Feltheimer, PDG de Lionsgate, comme l’a rapporté le site Deadline.

‘John Wick 5’ confirmed to film right after fourth installment https://t.co/xdcqdVSonf pic.twitter.com/IERJb2sNy5

— New York Post (@nypost) August 6, 2020