John Wick 4 veut que Marko Zaror soit le prochain adversaire de Keanu Reeves

Le casting de John Wick 4 continue de croître avec l’annonce que Marko Zaror (Du crépuscule à l’aube : la série) est en pourparlers pour jouer dans la suite à venir. Par date limite, l’acteur jouerait l’un des principaux méchants du film, ce qui signifie que vous ne devriez probablement pas parier sur sa survie. La nouvelle de son casting n’a pas été officiellement confirmée par Lionsgate pour le moment.

Plusieurs acteurs de John Wick 4 ont déjà été révélés, donc Marko Zaror viendrait en bonne compagnie. Il va de soi que Reeves sera de retour sous le nom de John Wick, et il a récemment été révélé que la star de la série Lance Reddick reviendrait également sous le nom de Charon. Laurence Fishburne dit également qu’il sera de retour en tant que Bowery King. Pendant ce temps, une flopée de nouveaux arrivants rejoignent la série avec de nouveaux rôles pour John Wick 4, dont Donnie Yen, Rina Sawayama, Hiroyuki Sanada, Scott Adkins et Shamier Anderson.

Il semble probable que Ian McShane sera également impliqué dans John Wick 4. En janvier, l’acteur a déclaré à Collider que le tournage du film devait commencer cette année, bien que le plan ne soit plus de tourner. John Wick 5 dos à dos avec le quatrième film. Il n’a pas officiellement confirmé qu’il figurerait dans la suite, mais qu’il a été tenu au courant par Keanu Reeves et sa compagnie signifie que la porte est grande ouverte pour qu’il revienne.

« Ils ont eu un si bon casting pour le premier et c’était un très bon scénario », a ajouté McShane. « Je pensais que le deuxième n’était pas aussi bon, mais les gens l’ont alors adoré et l’ont suivi. Je pense que le troisième était vraiment génial, donc il a été à la hauteur. J’ai toujours pensé qu’il avait des jambes à cause de Keanu, une femme morte, un chien, une arme à feu et une super voiture. Il y avait tous les éléments, alors comment pouvez-vous échouer ? »

Chad Stahelski dirige John Wick 4, prenant place dans le fauteuil du réalisateur après avoir dirigé les trois versements précédents. Le créateur et scénariste de la série Derek Kolstad ne sera pas impliqué dans la suite, car Shay Hatten et Michael Finch ont écrit le scénario du quatrième film. Stahelski produit également le projet avec Basil Iwanyk et Erica Lee.

Acteur et artiste martial chilien, les rôles de Marko Zaror incluent Incontesté III : Rédemption, Tués à la machette, et Alita : l’ange de la bataille. Il est également connu pour son rôle de Zolo dans la troisième saison de Du crépuscule à l’aube : la série, qui a été développé par Robert Rodriguez et basé sur le film original de Rodriguez et Quentin Tarantino. Avant de décrocher des rôles parlants dans des films américains, Zaror a d’abord travaillé comme cascadeur pour Dwayne « The Rock » Johnson pour Le récapitulatif.

John Wick 4 devrait sortir en salles le 27 mai 2022. La production de la suite a récemment commencé, comme l’a révélé la star Shamier Anderson, qui a également publié un aperçu de son intense John Wick 4 formation. La suite sera évidemment un titre incontournable pour tous les fans de la série. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

