John Wick 4 : une nouvelle bande-annonce montre le retour de Keanu Reeves en assassin impitoyable

L’acteur Keanu Reeves est de retour en tant que tueur impitoyable dans la nouvelle bande-annonce de »jean mèche 4 ». L’aperçu nous montre le personnage principal dans sa bataille contre The Table, la plus grande organisation de seigneurs du crime après laquelle il devra éliminer après avoir mis sa tête à prix élevé. Dans ce quatrième volet, John Wick devra parcourir le monde pour achever chacun des dirigeants et patrons de l’organisation qui ont tenté de le faire tomber.

»John Wick 4 » ne verra pas seulement Reeves revenir dans l’un des rôles les plus emblématiques de sa carrière. Le film mettra également en vedette la participation de Laurence Fishburne, lance reddick et Ian McShane, reprenant son rôle dans les précédents épisodes de la franchise de films d’action créée par Derk Kolstad. Clancy Brown jouera un nouveau personnage qui aura des liens internes avec The Table.

De nombreux fans attendaient avec impatience » John Wick 4 », Fishburne assurant que ce nouvel épisode offrira aux fans toute l’action et l’excitation qu’ils attendent de la franchise brutale, notant qu’il pense que c’est le meilleur de la série .

« Je veux dire, c’est la façon dont, la façon dont ça commence, il y avait comme trois ou quatre morceaux vraiment incroyables qui sont comme, ‘Wow!' », A déclaré Fishburne. L’acteur a également déclaré que les nouveaux personnages de « John Wick 4 » apportent une nouvelle dynamique à l’histoire qui rend le film « follement amusant ».

Le directeur Chad Stahelski Il a assuré que cet épisode contiendrait les exploits les plus difficiles et les plus difficiles auxquels John Wick ait été confronté dans tous ses films, plaisantant sur le fait que l’équipe de développement cherchait de nouvelles façons d’augmenter encore la difficulté des rencontres que le personnage de Reeves devait avoir.

« Nous continuons à trouver des moyens nouveaux et intéressants de faire souffrir John Wick », a déclaré Stahelski. « C’est de là que vient l’action. Trouvez comment le faire souffrir, puis concevez la scène avec ça. »

Bien que « John Wick 4″ ne soit pas sorti, il a été confirmé que le cinquième film de la franchise sera le dernier, mais ce ne sera pas le dernier que nous verrons de l’univers du meurtrier. En ce moment, un spin off intitulé »Ballerina » est prévu, un film mettant en vedette Anne d’armes et cela inclura également la participation de Reeves et McShane.

»John Wick 4 » sortira en salles le 24 mars 2023.