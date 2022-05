John Wick 4 trouvera de nouvelles façons intéressantes de faire souffrir le tueur à gages de Keanu Reeves

La prochaine suite du film d’action, John Wick: Chapitre 4, verra l’escroquerie souffrir encore plus que jamais. Ce qui, selon le réalisateur Chad Stahelski et la star Keanu Reeves, est très, très intentionnel. S’adressant à The Hollywood Reporter, Stahelski a expliqué comment ils ont commencé par imaginer des façons dont Wick souffrira, puis ont travaillé en arrière, créant ainsi les séquences d’action passionnantes qui ont séduit le public depuis le début de la franchise en 2014.

«Nous continuons à trouver des moyens nouveaux et intéressants de faire souffrir John Wick. C’est de là que vient l’action. Trouvez comment le faire souffrir, puis concevez à l’envers.

Pauvre, pauvre M. Wick. Mais ce n’est pas seulement Chad Stahelski qui évoque différentes façons de tester et de torturer l’assassin, beaucoup d’idées viennent aussi de Keanu Reeves. Et, selon Stahelski, parfois les suggestions de l’acteur sont trop même pour lui. Certains exigent même une période de réflexion.

« J’ai dit quelques choses, comme, montons à cheval dans le désert. Conduisons un peu.

Bien que l’on sache encore peu de choses sur la direction de John Wick: Chapitre 4, un aperçu de la suite lors du récent événement CinemaCon a fourni quelques indices – ainsi que des images du personnage titulaire de Reeves brandissant sa nouvelle arme préférée: les nunchucks. Les images de CinemaCon commencent avec Bowery King de Laurence Fishburne demandant: « Êtes-vous prêt, John? » avec le tueur à gages répondant: « Ouais. Je vais tous les tuer. »

Nous avons ensuite droit à des clips de Wick s’entraînant et tuant ses ennemis, avant d’abattre deux méchants, « les brutalisant avec des nunchucks dans un mouvement implacable, casse-visage et manège ». Ils n’auraient jamais dû assassiner son chien.

Porte des Lions

Alors qu’on s’attend à ce que la saga de John Wick continuera au-delà de la quatrième sortie à venir, Stahelski a révélé qu’ils préféraient aborder chaque film tour à tour sans trop réfléchir à ce qui va suivre. « Nous le faisons chapitre par chapitre », a-t-il expliqué. « Tout comme un auteur ; écrivez le chapitre, grattez la tête, écrivez le chapitre suivant.

Stahelski a même suggéré que John Wick: Chapitre 4 agira comme une sorte de conclusion. Pour l’instant, du moins. « Je pense que le chapitre 4 est une bonne continuation des trois films précédents, et il y a une petite conclusion, ce qui est génial », a déclaré précédemment le cinéaste et ancien cascadeur. « Nous introduisons une tonne de nouveaux personnages qui ont un beaucoup à dire sur John Wick de son passé et, évidemment, du présent. Je pense que c’est de la fraternité, c’est de l’espoir. C’est à quoi ressemblerait vraiment la vie comme un peu une crise existentielle avec John, et je pense que c’est la partie amusante de le film. »

Réalisé par Chad Stahelski, John Wick: Chapitre 4 voit Keanu Reeves reprendre le rôle principal aux côtés de Laurence Fishburne, Ian McShane et Lance Reddick. La suite d’action présentera Donnie Yen, Shamier Anderson, Rina Sawayama, Bill Skarsgård, Hiroyuki Sanada, Scott Adkins et Clancy Brown dans la mêlée.

Distribué par Lionsgate, John Wick: Chapitre 4 devrait sortir en salles aux États-Unis le 24 mars 2023.





