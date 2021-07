John Wick 4 ramène Lance Reddick dans le rôle de Charon

Lance Reddick est officiellement à bord pour John Wick 4. Dans la série de films d’action populaire, Reddick joue le rôle de Charon, le concierge de l’hôtel Continental de New York qui sert d’allié au justicier titulaire de Keanu Reeves. Reddick a fait ses débuts dans le rôle de l’original John Wick en 2014, reprenant plus tard le rôle pour ses deux suites en 2017 et 2019.

On s’attendait à ce que Lance Reddick reprendrait le rôle de John Wick 4, étant donné son importance pour la série, mais cela n’avait pas été officiellement confirmé à ce stade. Par date limite, l’acteur a maintenant conclu un accord avec Lionsgate pour reprendre son rôle de Charon dans John Wick 4. La nouvelle de son casting a également été confirmée dans une déclaration du réalisateur Chad Stahelski, qui a réalisé les trois films précédents et reviendra pour diriger le quatrième volet.

« Lance fait partie de la franchise depuis le tout début et a joué un rôle essentiel dans le façonnement du monde de John Wick. Je ne pourrais pas être plus excité de travailler à nouveau avec lui », a déclaré Stahelski à Deadline.

Reddick est le dernier des nombreux membres de la distribution dont l’implication a été annoncée ces dernières semaines. Avec Reeves, les autres stars de la suite incluent la pop star nippo-britannique Rina Sawayama, Donnie Yen (Voleur un, Mulan), Hiroyuki Sanada (Combat mortel, Armée des morts) et Shamier Anderson (Wynonna Earp, Invasion). Anderson est celui qui a révélé quand John Wick 4 a récemment commencé à filmer et a depuis publié une nouvelle vidéo taquinant la formation rigoureuse qu’il a subie en préparation du film.

Shay Hatten et Michael Finch ont écrit le scénario de John Wick 4 en tant que créateur Derek Kolstad n’est pas revenu. En plus de la réalisation, Stahelski produira également avec Basil Iwanyk et Erica Lee. Keanu Reeves et Louise Rosner sont producteurs exécutifs.

Il y avait des plans originaux pour John Wick 5 filmer dos à dos avec John Wick 4. Ce n’est plus le cas car le plan actuel est que Lionsgate se concentre uniquement sur le quatrième versement pour le moment. Il est encore plus que probable que nous obtenions John Wick 5, car la quatrième partie est l’une des sorties de films à venir les plus attendues.

Pendant ce temps, Lance Reddick se prépare également à diriger sa propre série télévisée pour Netflix basée sur la populaire série de jeux vidéo Resident Evil. L’émission en direct mettra en vedette Reddick dans le rôle d’Albert Wesker, le méchant le plus emblématique de la franchise qui figure dans la série depuis le tout premier jeu vidéo. La série dramatique de huit épisodes met également en vedette Adeline Rudolph, Siena Agudong, Paola Nunez, Tamara Smart et Ella Balinska. Une photo du casting ensemble a été révélée par Netflix en juin.

Je suis tellement excité d’annoncer enfin cela. Préparez-vous à entrer dans New Raccoon City avec le casting de la nouvelle série en direct Resident Evil : je jouerai Albert Wesker ! ELLA BALINSKA / TAMARA SMART / SIENNE AGUDONG / ADELINE RUDOLPH / PAOLA NUNEZ. #GeekedWeekpic.twitter.com/vC55bSmq5K – Lance Reddick (@lancereddick) 11 juin 2021

Dans un tweet partageant la photo, Reddick a déclaré: « Je suis tellement excité d’enfin annoncer cela. Préparez-vous à entrer dans New Raccoon City avec le casting de la nouvelle série Resident Evil: je jouerai Albert Wesker! »

John Wick 4 devrait sortir en salles le 27 mai 2022. La production de la suite est actuellement en cours et le tournage sur place devrait avoir lieu cet été en France, en Allemagne et au Japon. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

