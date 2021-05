John Wick 4 fera équipe avec Keanu Reeves avec la superstar de la pop Rina Sawayama

La pop star japonaise-britannique Rina Sawayama a marqué ses débuts sur grand écran en décrochant un rôle principal aux côtés de Keanu Reeves dans John Wick: Chapitre 4. Basée à Londres, Sawayama a sorti son premier album studio, Sawayama, acclamé par la critique l’année dernière après avoir signé avec Dirty Hit. Elle est déjà apparue sur le petit écran aux côtés d’Idris Elba dans la série comique Netflix. Montez Charlie, mais n’a pas encore été présenté dans un rôle de film théâtral.

Cela change avec les nouvelles de Rina Sawayama décrocher un rôle substantiel dans le quatrième John Wick film. Pour le moment, aucun détail supplémentaire n’a été révélé sur son rôle, mais Deadline rapporte que la chanteuse jouera aux côtés de Reeves. Le réalisateur Chad Stahelski, de retour pour diriger John Wick 4 après avoir dirigé l’original et ses deux suites, a confirmé la nouvelle avec une déclaration donnée au point de vente.

« Je suis si heureuse d’avoir Rina à bord pour faire ses débuts au long métrage dans John Wick: Chapitre 4« , A déclaré Stahelski. » C’est un talent incroyable qui apportera tellement au film. «

On peut également s’attendre à voir Ian McShane reprendre son rôle de franchise dans la suite à venir. En mars, l’acteur a évoqué le projet de mettre à jour les fans, révélant que le tournage devait commencer en juillet. Il a également révélé qu’il n’était plus prévu de tirer John Wick 5 dos à dos avec Chapitre 4, qui était le plan original.

« J’ai parlé à Keanu. Je lui ai parlé l’autre jour », a déclaré McShane, via Geek Vibes Nation. «J’ai parlé au réalisateur et ils espèrent, je veux dire, ils espèrent maintenant qu’écrire le scénario maintenant, Chad m’a probablement dit à peu près comme l’été, juillet, je veux dire, ils ne vont pas faire quatre et cinq encore, c’est ce qu’ils ont annoncé deux ans. Ils allaient faire quatre et cinq ensemble, vous savez, comme faire quatre et cinq, ce qu’ils font souvent. «

Bien que Stahelski soit de retour dans le fauteuil du réalisateur avec Keanu Reeves et McShane de retour, tous les membres de la John Wick la famille revient. Derek Kolstad, qui a créé la série et a servi d’écrivain sur les trois tranches précédentes, n’a pas été invité à contribuer au scénario pour John Wick: Chapitre 4. L’écrivain est depuis passé à ce qui, espérons-le, engendrera une franchise similaire à celle du scénariste du film d’action à succès. Personne avec Bob Odenkirk.

« Je ne suis en fait pas impliqué dans quatre et cinq », a déclaré Kolstad à Collider en mars. « A un certain stade du studio vous le dira, votre création est diplômée, et vous le souhaitez bien. Je suis toujours proche de Chad, toujours proche de Dave, et je ne sais pas ce qui va se passer, mais je ‘ Je suis ravi de voir. «

John Wick: Chapitre 4 La sortie est actuellement prévue pour le 27 mai 2022. La production devrait débuter cet été sur place en France, en Allemagne et au Japon. Basil Iwanyk, Erica Lee et Chad Stahelski produisent, avec Keanu Reeves et Louise Rosner en tant que producteurs exécutifs. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

Sujets: John Wick 4, John Wick