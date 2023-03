John Wick 4 : est-ce la synthèse de tous les précédents et est-ce le meilleur de la franchise ?

pas de spoilers

La production mettant en vedette Keanu Reeves sera présentée en première ce jeudi sur grand écran. Nous vous disons à quoi vous attendre d’elle.

jean mèche 4.

Ce jeudi, Keanu Reeves il revêtira à nouveau le fameux costume du tant redouté assassin de New York. jean mèche 4 arrive à continuer directement les événements du troisième film, où nous avons vu un protagoniste qui va chercher partout dans le monde. Or, celui qui commande cet intérêt à y mettre fin est le marquis de Gramont (Bill Skarsgard).

sans perdre trop de temps jean mèche 4 Cela commence par une grande séquence de poursuite à cheval et à partir de là, les montagnes russes ne s’arrêtent jamais. La photographie de cette production réalisée par Chad Stahelski il est sublime et surpasse techniquement tous les précédents, avec des hommages inclus au monde de l’anime (notamment dans les séquences à Osaka).

Toutes les chorégraphies de combat entre john mèche et les divers voyous qu’ils envoient pour mettre fin à ses jours sont extrêmement créatifs. Si on pensait que tout était fini dans le troisième, préparez-vous à la surprise. Sans oublier sur le plan du management, aux nombreuses décisions très bien menées, qui savent tirer parti du talent et des arts martiaux de Keanu Reeves. Il y a un plan séquence zénithal qui est succulent.

De plus, les méchants qui apparaissent tout au long du jean mèche 4 ils sont complètement mémorables. comme s’il s’agissait d’un jeu vidéo dans lequel le protagoniste affronte des rivaux de plus en plus coriaces, jusqu’à la bataille finale. Avec beaucoup d’humour, chaque moment de lutte est conçu pour laisser une trace.

+Le personnage de John Wick 4 qui pourrait avoir un spin-off

Tenant compte du fait que le quatrième film de john mèche Ce sera probablement le dernier de la saga, selon les déclarations de son réalisateur, on peut réfléchir à quels personnages auront plus d’histoires à raconter. De tous les nouveaux, il y en a un qui est arrivé et qui a une chance de rester : M. Personne (Shamier Anderson), avec un chien fidèle comme compagnon et une capacité à suivre les gens qui le rend très juteux quand il s’agit de penser à de nouvelles histoires. Son spin-off arrivera-t-il ?

