John Wick 4 devient le film le plus rentable de la franchise

John Wick: Chapitre 4 a eu un autre week-end merveilleux au cinéma et est maintenant officiellement devenu le film le plus rentable de toute la franchise, selon Variety. Keanu Reeves est revenu en tant que célèbre assassin il y a quelques semaines, et lors de son premier week-end, le film est devenu la meilleure ouverture de la saga.





John Wick: Chapitre 4 a pris la troisième place au box-office national, derrière Super Mario Bros. et L’exorciste du pape, avec 7,9 millions de dollars. La photo d’action Lionsgate a maintenant rapporté plus de 160,1 millions de dollars sur le marché intérieur et 349 millions de dollars dans le monde, détrônant John Wick Chapitre 3 – Parabellum comme le meilleur interprète.

Dans cette nouvelle aventure, John Wick découvre un moyen de vaincre la table haute. Mais pour gagner sa liberté, Wick doit affronter un nouveau rival avec de puissantes alliances à travers le monde, capable de transformer de vieux amis en ennemis.

En plus de Reeves en tant que star principale, le film présente les retours de Laurence Fishburne, Ian McShane et feu Lance Reddick, reprenant leurs rôles précédents dans la franchise. À côté d’eux se trouvent les nouveaux venus : Donnie Yen, Bill Skarsgård, Scott Adkins, Hiroyuki Sanada, Clancy Brown, Shamier Anderson, Rina Sawayama et Natalia Tena.





L’avenir de John Wick

Paon

Plus tôt cette semaine, l’univers de John Wick a donné aux fans un premier aperçu de Le Continental. Cette série télévisée tant attendue se concentre sur un jeune Winston, l’un des personnages les plus incontournables de la saga, incarné par le grand Ian McShane dans les films. Colin Woodell prendra sa place en tant qu’administrateur du légendaire hôtel new-yorkais pour assassins.

Le Continental est une chaîne d’hôtels populaire montrée tout au long des films, connue pour accueillir de nombreux tueurs à gages. La série, qui se déroule au milieu des années 1970, nous montrera comment elle est devenue une icône dans ce monde sombre.

Dans le troisième film de la série, Wick est obligé de demander l’aide d’une femme connue sous le nom de The Director, qui faisait partie de son passé et qui est l’une des figures qui l’ont amené à devenir un meurtrier en premier lieu. Là, nous pouvons voir que la réalisatrice travaille avec quelques danseurs qu’elle traite durement et les prépare à quelque chose de spécial. C’est ainsi Ballerine est né.

Ana de Armas sera chargée de jouer dans ce nouveau film, qui sortira en salles en juin 2024 et suivra un assassin hautement qualifié. De plus, Keanu Reeves fera une apparition dans le film, même si ce sera sûrement petit.