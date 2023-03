John Wick 4 bat le record du week-end d’ouverture de la franchise

Jean mèche 4 se prépare à un énorme succès. Keanu Reeves est de retour en tant qu’assassin populaire dans un nouveau chapitre de la saga d’action la plus réussie de ces dernières années, et il semble impossible de le faire descendre du trône. Avant sa sortie officielle, le film battait déjà des records, et après son premier week-end en salles, il n’a fait que s’améliorer.





Avant sa sortie, le film avait déjà dépassé les précédents, non seulement pour être le plus long de toute la franchise mais aussi pour être devenu le mieux noté sur Rotten Tomatoes, où il a fait ses débuts avec pas moins de 95%, les critiques saluant le choquant scènes d’action.

Maintenant que Jean mèche 4 est sorti en salles, Variety rapporte que le film continue de surprendre les fans et l’industrie. Le film s’est imposé comme la meilleure ouverture de toute la saga, avec 73,5 millions de dollars au box-office national et 137,5 dollars dans le monde.

L’original John Wick ouvert avec 14 millions de dollars en 2014; sa suite John Wick: Chapitre 2, dupliqué ce nombre avec 30,4 millions de dollars, et le troisième film John Wick : Chapitre 3 – Parabellum, détenait auparavant le record du week-end d’ouverture avec 56,8 millions de dollars.

La deuxième place au box-office est pour Shazam ! Fureur des Dieuxavec seulement 9,7 millions de dollars, est une exception de franchise, considérant que Cri 6 et Credo III ont réussi à battre leurs records de sagas comme John Wick a fait.





De quoi parle John Wick 4 ?

Porte des Lions

Le tueur à gages John Wick (Keanu Reeves) est revenu de la pègre pour mener à bien sa vengeance, l’emmenant dans des endroits comme New York, Berlin, Paris et Osaka. Il doit échapper au patron impitoyable de la pègre Marquis de Gramont (Bill Skarsgård), qui a des sbires volontaires partout sur la planète.

Cependant, John Wick ne fera pas face seul à ce défi dangereux; il aura l’aide d’une équipe incroyable composée du Bowery King (Laurence Fishburne), du directeur de l’hôtel Winston (Ian McShane) et du concierge Charon (Lance Reddick) du légendaire hôtel Continental. En plus de ces nouveaux alliés, il aura l’aide vitale de son vieil ami Caine (Donnie Yen).

Des pourparlers pour un cinquième film ont déjà eu lieu, bien que les quatrième et cinquième films aient été initialement censés tourner dos à dos. Cependant, Reeves et le réalisateur Chad Stahelski veulent faire une pause dans la franchise avant d’envisager de poursuivre l’histoire de Wick dans les prochaines années.