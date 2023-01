John Wick 4 aura beaucoup de séquences « Car-Fu » qui sont chorégraphiées comme des scènes de combat

Keanu Reeves est synonyme de kung-fu depuis l’époque où il était branché sur La matrice (1999). L’acteur doux mais ferme, qui a presque 60 ans, est pratiquement inégalé par quiconque actuellement dans le genre du film d’action, à l’exception probablement de Tom Cruise qui a toujours gardé son piédestal en tant que maître des cascades défiant la mort. Cependant, Reeves lui en donne certainement pour son argent en tant que boogeyman pratiquement imparable, John Wick. Les John Wick La franchise a essentiellement fait exploser le statu quo du film d’action, brandissant certaines des chorégraphies de combat les plus grandes et les plus innovantes du cinéma moderne. Chaque suite prend avec succès au moins dix crans, et la prochaine John Wick: Chapitre 4 est sur le point d’être le plus grand à ce jour, faisant monter les enchères non seulement sur « gun-fu » mais aussi sur « car-fu ».

Les John Wick La franchise a essentiellement inventé le terme «gun-fu», qu’ils considéraient comme le mélange unique et parfait des styles de combat préférés de Wick, à la fois du jiu-jitsu brésilien et japonais, du judo debout et du «3-gun tactique», comme l’a appelé le réalisateur Chad Stahelski. il. Au total, cela fait de John Wick l’assassin le plus meurtrier du monde, non seulement au corps à corps, mais aussi au volant. La série d’action a également parfaitement conçu ce qu’on appelle le « car-fu », l’art d’utiliser une voiture comme une arme. C’est probablement la création la plus poétique à ce jour, puisque la voiture volée de Wick était l’une des deux choses qui l’ont fait reculer au début.

Le public a vu Wick pour la première fois utiliser le vrai «car-fu» dans John Wick: Chapitre Deux (2017), à la fois dans la scène d’ouverture alors qu’il poursuivait un motocycliste et peu de temps après en allant récupérer « pacifiquement » sa Mustang volée du premier film. Envoyant des gangsters voler à gauche et à droite, Wick ne montre aucune pitié et tout le talent sur quatre roues, et Reeves est littéralement le maître derrière presque chaque cascade. Featurettes dans les coulisses de la version Blu-Ray de John Wick: Chapitre Deux ont montré Reeves s’entraînant sans relâche non seulement sur le tapis de combat ou sur le champ de tir, mais au volant d’une Mustang Mach 1.

Déterminé à perfectionner toutes ses compétences, il a passé des mois sur des courses d’obstacles, apprenant toutes sortes de cascades de voiture nécessaires pour construire les séquences du film autour d’une telle préparation. Dans le rapport de SlashFilm, le réalisateur Stahelski et d’autres acteurs et équipes ont révélé dans une toute nouvelle interview avec le magazine Total Film, qui devrait sortir le 2 février, que les compétences raffinées de Reeve en matière de voiture-fu ne feront que devenir infiniment plus folles sur grand écran dans John Wick: Chapitre 4. Reeves lui-même a dit :

« Nous avons fait passer la conduite de la voiture au niveau supérieur, ce que j’apprécie vraiment. Il y a des 180, des 180 en marche avant, des 270 en marche arrière, du drift… [It] était vraiment amusant d’avoir la chance d’apprendre ces compétences et de jouer. »

Le coordinateur des cascades de John Wick 4 défie quiconque de défier Keanu Reeves

Tout comme Reeves s’entraîne avec la même ténacité implacable que son personnage brandissant du gun-fu, les autres acteurs et l’équipe qui travaillent autour de lui partagent également le même niveau d’enthousiasme et savent que Reeves s’est depuis placé dans une ligue à part. Le coordinateur des cascades Scott Rogers, qui a travaillé sur John Wick: Chapitre 4, affirme que, comme auparavant, les séquences de voitures dans le film ont été adaptées spécifiquement au calibre de conduite acrobatique de Reeves, plutôt que l’inverse. Toutes sortes de chorégraphies et de cascades dans le film ont été soigneusement construites dans le style de John Wick, plutôt que comme n’importe quelle séquence de combat ancienne, et comme d’habitude, Reeves s’est assuré qu’il était à la hauteur de la tâche.

Rogers a noté que Reeves avait commencé « à s’entraîner neuf mois à l’avance pour développer ses compétences de conduite », encore plus loin qu’auparavant. Avec une formation aussi poussée, Rogers affirme qu’à l’heure actuelle, aucun autre acteur à Hollywood ne peut égaler ou surpasser le niveau stupéfiant de compétence de conduite que Reeves a obtenu grâce à tout son travail acharné. Néanmoins, Rogers a lancé un défi à tous ceux qui pensent pouvoir affronter Baba Yaga lui-même.

« Je vous mets au défi de trouver quelqu’un, n’importe quel membre de la distribution à Hollywood – et j’inclus tous les grands noms – qui peut conduire mieux que [Reeves]. Je vais jeter le gant ! Vous connaissez les autres noms auxquels je le lance, et je parie que Keanu peut tous les surpasser. C’est le temps que nous y consacrons. Pas de parachutisme ni de base-jump ; Je ne peux pas jeter ce gant à coup sûr. Mais dans un véhicule, il est incroyable. Et il met le temps pas seulement sur le plateau, il met le temps avant le tour. »

À la mention de « parachutisme ou de base-jump », il semble certainement que Rogers fait référence à Tom Cruise en tant que candidat potentiel, ce qui serait tout un spectacle cinématographique. Néanmoins, il est difficile de dire si quelqu’un d’autre pourrait réellement se mesurer à Reeves dans une course équitable.