John Wick 4 appelle la star de Mortal Kombat Hiroyuki Sanada à l’action

Hiroyuki Sanada rejoindra Keanu Reeves dans John Wick 4. Ces dernières semaines, le casting de la suite à venir qui est en préparation à Lionsgate s’est rempli de noms intéressants. Donnie Yen (Rogue One : Une histoire de Star Wars) a récemment rejoint le casting pour jouer un « vieil ami » de John Wick de Reeves. Parmi les autres nouveaux venus dans la distribution qui apparaîtront également dans des rôles mystérieux, citons Shamier Anderson (Wynonna Earp) et la pop star nippo-britannique Rina Sawayama.

« Ayant longtemps admiré Hiroyuki en tant qu’acteur et acteur, je suis ravi et honoré de l’accueillir dans la famille John Wick », a déclaré le réalisateur Chad Stahelski dans un communiqué.

Il a également été récemment révélé que Laurence Fishburne ferait partie de la suite, après avoir déjà manqué de retrouver Reeves pour La matrice 4. Fishburne a officiellement confirmé son retour en tant que Bowery King dans une interview avec Collider, notant qu’il devait commencer à filmer son rôle à Berlin dans les prochains mois. Il a également fait l’éloge du script « vraiment, vraiment cool », bien qu’il ne puisse partager aucun détail de l’intrigue.

« Autant c’est le même monde que les trois autres films, c’est juste plus profond », a-t-il déclaré. « C’est beaucoup plus profond en termes de code de l’assassin et de la relation qu’il entretient avec un personnage en particulier que je pense que joue M. Watanabe … en est vraiment le cœur et l’âme. »

Plus récemment, la rumeur disait que Wesley Snipes rejoindrait John Wick 4. Il devait jouer un homme aux épées, mais il a été révélé plus tard qu’il avait refusé le rôle. Par collisionneur, Hiroyuki Sanada jouerait un « personnage clé connu sous le nom de Watanabe » dans John Wick : Chapitre 4, mais aucun détail supplémentaire n’a été fourni. On ne sait pas s’il s’agit du rôle d’épéiste que Wesley Snipes envisageait. En tout cas, le casting marque un autre grand rôle pour Sanada, un acteur vétéran avec des dizaines de crédits à son actif. Tout récemment, il est apparu dans plusieurs projets de grande envergure avec ses rôles de Scorpion dans le Combat mortel reboot et Bly Tanaka dans celui de Zack Snyder Armée des morts. Il est également connu pour son rôle récurrent dans Westworld comme l’épéiste androïde Musashi.

Au cours des années passées, Sanada a commencé sa carrière en tant qu’enfant star dans les années 1960. Il est apparu dans la version japonaise originale de L’anneau, appelé Ringu, avant de faire son apparition aux États-Unis aux côtés de Tom Cruise dans Le dernier samouraï. Il est également apparu dans des films comme Le glouton, 47 Ronin, Vie, Avengers : Fin de partie, et Minamata. L’acteur apparaîtra ensuite avec Brad Pitt et Zazie Beetz dans le prochain thriller d’action Train à grande vitesse du réalisateur David Leitch.

Stahelski revient en direct John Wick : Chapitre 4 après avoir précédemment dirigé les trois versements précédents. Shay Hatten et Michael Finch ont écrit le scénario, cette fois sans l’aide du créateur de la série Derek Kolstad. Basil Iwanyk, Erica Lee et Stahelski produisent avec Keanu Reeves et Louise Rosner comme producteurs exécutifs.

John Wick : Chapitre 4 est actuellement prévu pour le 27 mai 2022. Le tournage aura lieu cet été en France, en Allemagne et au Japon. Il y avait des plans à un moment donné pour John Wick 5 filmer dos à dos avec John Wick 4, mais en raison de la pandémie et des retards de tournage, le tournage du cinquième film a été reporté. Cette nouvelle nous vient de Collider.

