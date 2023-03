John Wick 4 a-t-il une scène post-générique ?

PORTE DES LIONS

Le film avec Keanu Reeves sort en salles et dure près de 3 heures. Ici, nous vous disons s’il comprend des scènes post-crédit.

© IMDbKeanu Reeves joue dans John Wick 4.

Ohjean mèche 4 C’est déjà en salles ! La franchise à succès mettant en vedette Keanu Reeves Il est revenu avec une suite d’action pure après une longue attente de la part des fans. Ce nouveau film propose une longue histoire, puisque sa durée atteint 2 heures et 49 minutes. Il y a une scène post-générique inclus dedans ?

+ De quoi parle John Wick 4

En 2014, il a commencé une histoire qui continue à ce jour. Il s’agit de John Wick, un homme qui cherche à se venger après qu’un groupe de voleurs a fait irruption dans sa maison, volé sa voiture et tué son animal de compagnie. Maintenant, l’action est allée beaucoup plus loin, puisqu’il s’agit de la quatrième partie de la saga et que son protagoniste a subi une énorme transformation depuis ce premier long métrage.

« John Wick découvre un moyen de vaincre The High Table», explique le synopsis officiel. Et poursuit : « Mais avant de pouvoir gagner sa liberté, Wick doit affronter un nouvel ennemi avec de puissantes alliances à travers le monde et des forces qui transforment de vieux amis en ennemis.”. De cette façon, son protagoniste se battra pour vaincre les hommes les plus dangereux de la planète.

+ John Wick 4 : y a-t-il une scène post-générique ?

Le film réalisé par Chad Stahelski présente une nouveauté par rapport aux premiers films de la franchise. C’est que jean mèche 4 a une courte scène de post-crédits qui présente quel sera le sort de certains de ses personnages secondaires. Ce n’est pas un détail : bientôt, la franchise s’agrandira avec le spin-off intitulé ballerine et la série Le Continental.

+ Le casting de John Wick 4

Bien que Keanu Reeves joue dans cette histoire, il n’est pas seul : dans le casting, il y a d’innombrables personnages qui l’accompagnent à l’écran et ajoutent de l’action à l’intrigue. Bill Skarsgård, Donnie Yen, Hiroyuki Sanada, Ian McShane, Lance Reddick, Laurence Fishburne, Marko Zaror, Natalia Tena, Rina Sawayama, Scott Adkins et Shamier Anderson ne sont que quelques-uns d’entre eux.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?