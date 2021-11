John Wick 4 a officiellement terminé le tournage

5Pcs Outils de tournage à plaquettes carbure Insert en carbure cémenté pour coupe de chanfreinage F4-1-10mm DBT

Fonctionnalité: 1. Le porte-outil peut être indexable, chaque arête de coupe en carbure a une configuration triangulaire avec 3 surfaces de coupe 2. Plusieurs surfaces de coupe disponibles peuvent prolonger la durée de vie de l'outil, la rotation du foret ne changera pas la structure globale de l'outil 3. Les plaquettes en carbure droites et uniformes peuvent accélérer la vitesse de traitement et produire une excellente finition sur le matériau traité 4. La surface de coupe en carbure est con?ue pour résister à des températures plus élevées que les outils en acier ordinaires, et chaque pointe en carbure est revêtue d'étain pour offrir une longue durée de vie et une netteté 5. Avec une durabilité et une ténacité extrêmement élevées, chaque corps d'outil de tournage est fait de carbure cémenté de haute qualité et est revêtu de nickel, résistant à la rouille ou à la corrosion, pour améliorer la durabilité et la robustesse 6. L'ensemble est contenu dans une bo?te de rangement en bois dur qui protège et organise chaque outil et est facile à empiler et à ranger Spécifications: Type d'élément: Outil de tournage indexable Matériau: cimenté Carbure Jeu: 60 ° (gauche), 75 ° (gauche et droite), bande 90 °, triangulaire intérieur Taille: Env. 10 mm / 0,4 po Ce kit comprend: (1) outil de tournage à 60 degrés (gauche) pour le tournage, le fraisage de face, l'alésage, le chanfreinage, le filetage et la rainure en V (2) Outil de tournage à 75 degrés (gauche et droite), utilisé pour le tournage, le dressage, l'alésage et l'angle d'attaque (3) Outils de tournage internes et externes à 90 degrés pour le tournage, le dressage, l'alésage et le chanfreinage < br /> Liste de paquet: 5 xOutil de tournage indexable1 x Tournevis