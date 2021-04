John Waters: entre le beau, l’obscène et le grotesque

Parler du travail de John Waters est une compétence trompeuse, car comme Gaspar Noe ou Lars von Trier, tout cinéphile qui se vante d’être sensé douterait des facultés mentales de quiconque se qualifie de disciple. Après tout: comment réagissez-vous à un film réalisé par quelqu’un qui s’efforce de montrer son mauvais goût à l’écran?

John Samuel Waters Jr fête ses 75 ans aujourd’hui. Son apparence apparemment élégante et sa moustache finement aliénée lui donnent une apparence trompeuse, car ce monsieur aux manières modestes et d’une grande gentillesse au moment de l’interview n’est qu’une façade qui cache un cinéma de dépravation, d’obscénité et de bas instinct.

Né à Baltimore, Maryland, Waters est issu d’une famille ouvrière dans laquelle son père était un fabricant d’équipements de protection contre les incendies et sa mère une femme au foyer de la classe moyenne. Ce serait à l’âge de 16 ans que sa grand-mère lui ferait un cadeau qui marquerait sa vie à jamais: une caméra vidéo.

John Waters est, comme beaucoup d’autres cinéastes, quelqu’un assidu à travailler avec les mêmes personnes dans chacune de ses productions. Il appellerait cette équipe « Dreamlanders », un dérivé de sa maison de production Dreamland Productions, composée de plusieurs de ses amis d’enfance et voisins ou amis de l’université.

Parmi ces collaborateurs se trouve son ami d’enfance Glenn Milstead, qui dans les années 70 deviendra la drag queen ‘Divine’, muse par excellence du masque Waters qu’il immortalisa dans le tristement célèbre « Pink Flamingos » La présentant comme « la personne la plus sale du monde » « dans l’un des films les plus controversés de la contre-culture américaine.

La filmographie de Waters est remplie d’un désir impérieux d’offenser le spectateur. Alors que certaines de ses images n’atteignent pas l’extrême gore de cinéastes comme Rob Zombie, ses intrigues sont inondées de personnages en marge de la société qui semblent s’efforcer de démontrer leur méchanceté dans des histoires irrévérencieuses où aucun élément de la sexualité humaine n’est tabou et toute race. la minorité, d’une certaine manière, sera représentée.

Même après être devenu une icône populaire facilement reconnaissable, John Waters n’a jamais fait un effort pour apporter ses talents aux grands studios. Son travail de réalisateur, qui a été interrompu depuis 2004, était l’un de ceux qui prônaient l’underground.

Ce n’est pas un hasard si Waters a toujours présenté des personnages marginaux dans ses films, car lui-même en tant que réalisateur s’est avéré à l’aise les uns avec les autres. Ses films, que ce soit devant ou derrière les caméras, ont toujours été la plateforme sur laquelle les personnages rejetés par les grands studios ont eu l’occasion de briller et de ressentir le glamour que Hollywood a monopolisé.