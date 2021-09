John Walsh rejoint la chasse à l’homme pour le petit ami de Gabby Petito sur Investigation Discovery’s In Pursuit

Célèbre chasseur fugitif John Walsh se joint à la recherche de Brian Laundrie. Walsh, l’ancien hôte de Les plus recherchés d’Amérique, traque désormais les criminels en fuite dans la série Investigation Discovery À la poursuite avec John Walsh. Dans l’émission de mercredi soir, Walsh mettra en lumière le cas déchirant de Gabby Petito, et l’objectif est que l’information aide à apporter plus de conseils pour aider les autorités à localiser la blanchisserie.

Pour l’instant, Laundrie n’est pas un fugitif, car il n’a pas été officiellement inculpé d’un crime. Il est considéré comme une « personne d’intérêt » recherchée pour avoir été interrogée sur la disparition et la mort de sa petite amie Gabby après son retour chez elle d’un voyage à travers le pays sans elle. Un corps qui serait celui de Petito a depuis été retrouvé. Brian et sa famille n’auraient apparemment pas coopéré avec la police dans les jours qui ont suivi la disparition de Gabby, et son avocat a récemment annoncé que Laundrie était désormais portée disparue. Malgré une chasse à l’homme massive, les enquêteurs n’ont toujours aucune piste solide sur l’endroit où il est allé.

Parlant de l’affaire sur News Nation’s Banfield, Walsh a parlé de l’affaire avant la plongée plus approfondie de mercredi sur À la poursuite avec John Walsh. Walsh partage les critiques qu’il a reçues pour certaines des manières dont l’opérateur du 911 et le FBI ont traité l’affaire, bien qu’il soit particulièrement en colère contre la façon dont la famille de Brian Laundrie, qu’il appelle les « Dirty Laundries », l’aurait aidé à obtenir un une longueur d’avance pour partir en cavale. Déterminé à retrouver Laundrie, l’ancien animateur d’America’s Most Wanted a annoncé qu’il serait présenté en haut de l’heure de l’émission.

« Je m’arrange pour attraper ce sac à poussière… C’est un homicide. Ce sac à poussière est là-bas. Je ne sais pas comment il est sorti de la maison avec le FBI et les flics locaux qui le surveillent jour et nuit… Vous savez quoi [the parents] fait? Ils ont acheté leur fils quatre jours supplémentaires. Ils lui ont acheté quatre jours. Ils lui ont acheté quatre jours pour prendre une longueur d’avance. Donc ce mercredi soir, je vais me concentrer sur Brian, il va être le top de l’émission sur À la poursuite. »

À la poursuite avec John Walsh créée sur Investigation Discovery en 2019. Depuis lors, la série a aidé à la capture de 26 fugitifs et à la récupération en toute sécurité de huit enfants disparus. Au cours de sa carrière, Walsh a capturé environ 1 400 fugitifs, et il ressort clairement de cette interview qu’il espère vraiment avoir Brian Laundrie comme prochaine « personne d’intérêt » trouvée. En tant que personne qui a personnellement perdu un enfant à cause d’une violence insensée, Walsh dit qu’il a vraiment de la peine pour la famille Petito. Il a également fourni une ligne de conseil pour toute personne ayant des informations à appeler.

Il n’y a pas de mandat d’arrêt contre Brian Laundrie, mais c’est une personne d’intérêt dans le cas de Gabby Petito et sa recherche se poursuit. Si vous savez où Brian Laundrie pourrait être, vous pouvez contacter le #TeamInPursuit hotline : 833-378-7783 (3-PURSUE) @John_Walsh@CallahanWalshpic.twitter.com/ZzyFdM2HZX – Découverte d’enquête (@DiscoveryID) 21 septembre 2021

À la poursuite avec John Walsh se penchera sur le meurtre de Gabby Petito et la disparition subséquente de Brian Laundrie mercredi sur Investigation Discovery. Aucun pourboire n’est trop insignifiant, donc toute personne ayant des informations qui pourraient aider avec l’affaire est encouragée à appeler pour partager tout ce qu’elle pourrait savoir. Les appelants peuvent rester totalement anonymes. Vous pouvez joindre la ligne de conseil de Walsh au 833-378-7783 ou vous pouvez les envoyer anonymement à JohnWalsh.com.