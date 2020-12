John Wall et DeMarcus Cousins ​​forcés en quarantaine de 7 jours

Les choses sont allées de mal en pis pour les Rockets.

John Wall et DeMarcus Cousins ​​formaient un duo dynamique alors qu’ils jouaient pour le Kentucky dans leurs années d’université et maintenant, ils se sont réunis environ une décennie plus tard, cette fois avec les Houston Rockets. Cette saison a été une période difficile pour les Rockets car ils sont actuellement confrontés à des singeries de James Harden, qui veut être échangé. En fait, Harden a récemment appris qu’il devrait être mis en quarantaine jusqu’au jour de Noël, en raison d’un comportement imprudent. Maintenant, il semble que les actions de Harden aient eu des conséquences sur le reste de ses coéquipiers. Selon Shams Charania de The Athletic, John Wall, Eric Gordon, DeMarcus Cousins ​​et Mason Jones ont tous été informés qu’ils devaient se mettre en quarantaine pendant un total de sept jours, ce qui signifie qu’ils rateraient le début de la saison. Les Rockets étaient censés jouer leur premier match mercredi mais, bien sûr, le match a été reporté en raison des actions de Harden. Maintenant, toute l’équipe paie pour cela, ce qui signifie que les Rockets pourraient avoir un début d’année très difficile. Avec ces dernières circonstances à l’esprit, il est clair que l’exode de Daryl Morey, Mike D’Antoni et Russell Westbrook a laissé les Rockets dans un état de désarroi complet. Chris Graythen /