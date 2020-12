John Wall et DeMarcus Cousins ​​brillent dans les débuts de la pré-saison des Rockets

John Wall et DeMarcus Cousins ​​ont partagé la parole pour la première fois en tant que Houston Rockets, samedi.

Les anciens coéquipiers d’université John Wall et DeMarcus Cousins ​​sont revenus ensemble sur le terrain pour la première fois en tant que membres des Houston Rockets, vendredi, lors de la pré-saison NBA. Wall a décrit le fait de jouer à nouveau au basket, suite à sa blessure au tendon d’Achille, comme « surréaliste ». Chris Graythen / «Je savais juste que j’étais de retour», a déclaré Wall. «Je sais à quel point j’ai travaillé dur ces deux dernières années. C’était un moment surréaliste pour moi même si c’était une pré-saison. J’ai vécu tellement de choses au cours des deux dernières années sans savoir si je jouerai à nouveau au basket, ou si je perdrai ma mère, si j’aurai un autre garçon. C’est tellement que j’ai traversé et l’adversité, que j’ai l’impression que Dieu donne juste ses batailles les plus fortes à son peuple le plus fort. Wall a été échangé des Wizards de Washington contre Russell Westbrook au début du mois. Le rejoindre à Houston est DeMarcus Cousins, avec qui Wall était coéquipier au Kentucky. «Mec, sensation de fraîcheur», a déclaré Cousins, interrogé sur la réunion avec Wall. «J’ai en quelque sorte eu des flashbacks sur le fait d’être de retour à l’université où je me retrouvais pris en quelque sorte à regarder l’émission de John. J’ai eu quelques instants ce soir juste à essayer d’attendre de voir ce qu’il avait dans sa manche ensuite à faire. C’est vraiment un sensation de fraîcheur. Je suis heureux de pouvoir partager la parole avec un gars que je considère comme mon frère. « Les deux joueurs ont brillé lors de leurs débuts avec les Rockets contre les Chicago Bulls. Cousins ​​a récolté 14 points sur 5 tirs sur 7, 5 rebonds, 2 interceptions et 2 blocs, tandis que Wall a enregistré 13 points sur 6 tirs sur 10, 5 rebonds, 9 passes décisives et 2 interceptions. La saison régulière NBA débutera le 22 décembre. [Via]