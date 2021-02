John Travolta ramène la danse emblématique de la graisse dans la publicité Miracle-Gro Super Bowl

John Travolta a dépoussiéré certains de ses vieux Graisse danse avec sa fille Ella pour un nouveau super Bowl commercial. L’acteur de 66 ans recrée parfaitement ses mouvements « Born to Hand Jive » de la comédie musicale emblématique de 1978, avec sa fille Ella remplaçant sa co-star originale Olivia Newton-John. La super Bowl la course commerciale est lancée, avec un Le monde de Wayne retrouvailles plaçant déjà la barre assez haut. Selon Bloomberg, une place de 30 secondes pour le grand jeu de cette année coûte aux annonceurs 5,5 millions de dollars.

Scotts Miracle-Gro est l’entreprise qui a pu ramener John Travolta dans son Graisse journées. Bien que les mouvements soient tirés directement du film, la musique n’est pas de Sha Na Na. Au lieu, John Travolta et sa fille Ella dansent sur le « Sunday Best » des Surfaces. Avant que la publicité ne montre les mouvements de danse, l’acteur a du mal à installer un trépied dans l’arrière-cour, avec lequel Ella est en mesure d’aider. Le duo avait déjà dansé ensemble l’été dernier en l’honneur de Kelly Preston, la femme de Travolta et la mère d’Ella, décédée en juillet.

John Travolta était ravi de participer à l’une des publicités du grand jeu cette année. Il dit, « super Bowl pour moi, c’est une grande fête annuelle. Quand Scotts Miracle-Gro m’a demandé de faire une publicité pour le super Bowl avec ma fille, j’étais ravi, d’autant plus qu’on nous a demandé de danser ensemble. »Il a poursuivi:« Nous nous sommes éclatés en honorant l’arrière-cour avec toutes ces personnes merveilleuses, dans notre «Sunday Best» pour le Super Bowl dimanche.

20 ans Ella Bleu Travolta a ajouté: «Chaque année, j’ai toujours hâte de regarder super Bowl et toutes les grandes publicités. Quand Scotts Miracle-Gro a offert cette opportunité à mon père et à moi, j’ai été ravie de partager cette expérience incroyable – sans parler de la danse ensemble !! » les gens et «se sentent bien» en passant du temps à l’extérieur lors de ce dimanche du Super Bowl. «Jusqu’à présent, la publicité retient déjà beaucoup l’attention des gens qui sont ravis de voir le duo danser à nouveau ensemble.

John Travolta et Ella ne sont pas les seuls à avoir accepté de participer à Scotts Miracle-Gro super Bowl un d. Martha Stewart, Leslie David Baker, Emma Lovewell, Kyle Busch et Carl Weathers apparaissent également. Stewart commente les mouvements de danse de John Travolta, notant que l’acteur « l’a toujours », tandis que Weathers donne Joyeux Gilmore fans un rapide signe de tête. Alors qu’une grande partie des publicités pendant le grand jeu visera à répandre la joie, certaines seront consacrées à la diffusion d’informations et à la sensibilisation à la pandémie. Anheuser-Busch, qui publiait normalement des publicités virales Budweiser et Bud Light, a fait don de son argent au secours COVID-19, suivi par M & M’s, Pringles et Toyota. Vous pouvez voir John et Ella Travolta faire de leur mieux Graisse se déplace au-dessus, grâce à la chaîne YouTube Scotts Lawn.

Sujets: Grease, Super Bowl