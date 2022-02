John Travolta fête ses 68 ans : une carrière pleine d’ombres et de lumières qui tourne au drame

Il y a des stars qu’on ne présente plus. John Travolta, l’une des icônes du cinéma, en est l’un des exemples les plus clairs. Acteur, chanteur, danseur… tous les métiers semblent parfaitement définir l’artiste qui célèbre aujourd’hui 68 ans. Mais tout comme sa carrière a été remplie de succès et de grandes récompenses, il a également subi une série de tragédies qui l’ont rapidement fait passer de l’ascension à la chute.

Un jour comme aujourd’hui 1954, en pleine guerre froide, Salvatore et Helen Travolta ont accueilli leur sixième enfant. A cette époque, ils ignoraient qu’elle deviendrait l’une des célébrités les plus reconnues de ces dernières années, bien qu’elle ait toujours montré un intérêt marqué pour l’art. En vieillissant, les rôles les plus importants sont venus dans sa carrière pour l’établir comme l’un des hommes de tête de sa génération.

a joué dans un film d’horreur carrie en 1976 et un an plus tard, il se consacre comme le personnage principal de fièvre du samedi soirpour obtenir plus tard son rôle dans la version cinématographique de graisse. Tout dans sa carrière semblait être synonyme de triomphe, mais il n’en a pas été de même dans sa vie personnelle. C’est que juste au moment où il était en plein tournage, sa petite amie Diana Hyland Il a reçu un diagnostic de cancer et – malheureusement – est décédé en mars 1977.

Une contradiction importante est apparue dans la vie de John Travolta, qui à cette époque ignorait qu’il l’accompagnerait tout au long de sa vie. Et il a suffi qu’un an seulement se soit écoulé pour que le destin le frappe à nouveau : en 1978, sa mère décède également d’un cancer du sein. Deux diagnostics terribles et irréversibles sont devenus son pire karma, affectant à la fois son intimité et son travail sur le plateau qui s’est poursuivi malgré l’adversité.

L’arrivée des années 80 jette une ombre sur sa carrière : succès et gloire font partie du passé et ses projets ne décollent pas comme il en avait l’habitude. Mais en 1988, les choses ont commencé à aller mieux. pendant le tournage Les spécialistesrencontré Kelly Prestonl’actrice australienne qui a volé son cœur et avec qui il s’est marié et a eu ses enfants Jett (1992), Ella Blue (2000) et Benjamin (2010).

Et une fois de plus, l’histoire se répète : alors qu’il triomphe avec des événements du meilleur style Pulp-Fiction, Face/Off ou Laque pour les cheveux, la tragédie a de nouveau frappé à sa porte. C’est qu’à seulement 16 ans, son fils aîné est décédé en plein Noël après une crise d’épilepsie qui l’a fait tomber mortellement dans la baignoire. Les rumeurs d’homosexualité, les allégations d’abus et les problèmes juridiques ont continué à remplir son histoire.

Comme si cela ne suffisait pas, en 2020, le cancer est redevenu le protagoniste de sa vie : pour la troisième fois, il prendrait l’une des femmes les plus aimées. Sa femme Kelly est décédée à l’âge de 57 ans après une dure bataille. « C’était une personne belle, brillante et aimante qui était profondément impliquée avec les autres et qui remplissait de vie tout ce qu’elle touchait.», a assuré Travolta au magazine People. La perte de sa mère, de sa première petite amie, de son fils et de sa femme avec qui il a partagé 29 ans, l’a amené à annoncer qu’il prendrait congé du théâtre pour se consacrer à ses enfants.

Aujourd’hui, toute sa douleur semble se transformer en un nouveau regard sur la vie. Il a décidé de le transformer en art et très bientôt il retournera travailler avec son ami Bruce Willis dans un film d’action qui les aura comme un duo de premier plan. Alors que les hauts et les bas de sa carrière et ses terribles duels accompagnent son parcours, John Travolta fête ses 68 ans et précise qu’il reste encore beaucoup à voir de lui sur grand écran.

