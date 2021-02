John Travolta et sa fille Ella sont «  nés pour faire du jive  » dans une nouvelle publicité pour le Super Bowl

Cela fait presque 43 ans que « Grease » a secoué nos mondes et a contribué à faire de John Travolta une superstar musicale.

Mais comme le prouve son apparition dans une nouvelle publicité du Super Bowl pour Scotts Miracle-Gro – Travolta sait toujours comment le secouer!

Regardez AUJOURD’HUI toute la journée! Obtenez les meilleures nouvelles, informations et inspiration AUJOURD’HUI, toute la journée.

L’annonce remplie de célébrités présente Travolta, 66 ans, à environ 27 secondes, debout dans une cour luxuriante et verdoyante. Sa fille Ella, 20 ans, l’aide à comprendre comment faire fonctionner la caméra de son téléphone portable pour qu’ils puissent faire une vidéo TikTok. Ils prennent ensuite du recul et se lancent dans quelques mouvements de danse familiers … car ils sont directement tirés de « Grease! » De 1978.

John Travolta avec sa fille dans une nouvelle publicité Scotts Miracle-Gro, et Travolta dans « Grease » avec Olivia Newton-John. Ils vont bien ensemble! Youtube

La musique est un peu différente, car c’est « Sunday Best » de Surfaces, et non « Born to Hand Jive » de Sha Na Na, mais les fans sauront exactement ce qu’ils voient.

Dans le film, Danny de Travolta et Sandy d’Olivia Newton-John sont le rendez-vous de la danse du lycée et sont totalement synchronisés … au moins pour un temps.

Il n’y a pas de Newton-John cette fois-ci, mais nous adorons voir Travolta et sa fille se lancer dans les mouvements.

La publicité devrait être diffusée au cours du deuxième trimestre du Super Bowl 55 le dimanche 7 février et les yeux d’aigle apercevront d’autres célébrités, notamment Martha Stewart, Leslie David Baker (de « The Office »), l’instructeur de Peloton Emma Lovewell, Carl Weathers et Kyle Busch de NASCAR.

Restez à l’écoute jusqu’à la fin de la publicité pour voir Baker appeler Travolta et sa fille, « Hé Travoltas! Ne sois pas tikety-toking sur mon herbe! »

Et puis il y a un autre coup de œil-et-vous-manquerez-il du couple, toujours dansant.