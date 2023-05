John Travolta et Katherine Heigl co-vedettes dans la nouvelle comédie romantique That’s Amore !

Le casting du prochain film de comédie romantique C’est Amore ! vient avec John Travolta (Regardez qui parle) et Catherine Heigl (Voie des lucioles) prêt à jouer les rôles principaux. Deadline rapporte qu’en plus de la signature des deux acteurs, l’acteur vétéran Christophe Walken (Rupture) est également en pourparlers pour jouer un rôle principal dans le film. Nick Vallelonga, qui a remporté deux Oscars pour la co-écriture et la production Livre vert, s’occupera de l’écriture et de la réalisation. Dante Spinotti (Le dernier des Mohicans) servira de directeur de la photographie.





C’est Amore ! verra Travolta jouer le rôle de Nick Venere, un « Marty » des temps modernes – il n’a jamais été marié et ses meilleures années de fréquentation sont bien derrière lui. Il n’a jamais entendu les mots « Je t’aime » et pense qu’il ne le fera jamais. Patty Amore (Heigl) a aussi sa part de problèmes. Timide et introvertie, elle est remplie de divers tics et habitudes nerveuses. Un secret de son passé, combiné à son père surprotecteur, l’ont poussée à se retirer du jeu des rencontres. Mais quand Nick et Patty se rencontrent, se bousculant littéralement, ils partagent une connexion immédiate. Lorsque ces deux personnes émotionnellement endommagées tentent de sortir ensemble, leurs familles s’impliquent et les résultats sont hilarants.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Vallelonga devrait également produire via Vallelonga Productions. Cassian Elwes via Elevated Films et Brenda Emmett et Vince Emmett des Troubadours américains sont également producteurs. David Polemeni est producteur exécutif aux côtés de Tamara Birkemoe et Mark Damon de Palisade Park Pictures.

« Nous ne pourrions être plus heureux d’annoncer C’est Amore ! comme le premier titre sur l’ardoise de PPP », a déclaré Birkemoe dans un communiqué. « Le pouvoir de star inégalé de ce film et son charme romantique et attachant témoignent de la qualité des films que PPP continuera de présenter aux acheteurs lors des prochains marchés du film. »

En relation: 10 rôles majeurs que John Travolta a refusés ou n’a pas obtenus





Katherine Heigl et John Travolta s’unissent pour la nouvelle comédie romantique

Images universelles

Heigl est bien connue pour son rôle dans L’anatomie de Grey, une performance qui lui a valu un Primetime Emmy Award. Côté cinéma, elle est également connue pour avoir joué dans de nombreuses comédies romantiques à succès, y compris des films comme En cloque avec Seth Rogen, 27 Robes avec James Marsden, La triste vérité avec Bérard Butler, et La vie telle que nous la connaissons avec Josh Duhamel. Plus récemment, Heigl est apparu dans les polars Inoubliable et Peur de la pluieet a eu des rôles principaux dans les émissions de télévision Combinaisons et Voie des lucioles.

Les nombreuses distinctions de Travolta lui ont valu des nominations aux Oscars pour ses rôles dans Fièvre du samedi soir et Pulp Fiction. L’acteur a également remporté un Golden Globe pour Obtenez Shorty avec une victoire Emmy pour la production American Crime Story: The People contre OJ Simpson, dont il a également été nominé pour un prix d’acteur. Acteur vétéran, certains de ses nombreux films à succès mémorables des années passées incluent Graisse, Face/Off, Laque pour les cheveuxet Michael. L’année dernière, il a retrouvé Pulp Fiction co-star Bruce Willis pour le film ville du paradis.

C’est Amore ! commencera la production en août. Le film n’a pas encore de date de sortie.