John Travolta dit que Splash a été écrit pour lui, plaisante en disant qu’il a fait de Tom Hanks une grande star

John Travolta a rejoint Kevin Hart hier soir sur Hart à coeur et a expliqué en détail la dynamique de l’industrie cinématographique des années 1970 et 1980. Humblement, a-t-il dit, il y avait quatre gars parmi lesquels choisir pour les grands rôles, donc il avait de bonnes chances. Il a également fait la déclaration incroyable que Éclaboussure a été écrit pour lui en tête. Éclaboussure?! Cela aurait été un film COMPLÈTEMENT différent! Voici la vidéo.

Kevin Hart note dans le clip à quel point il est fasciné par la chronologie de l’industrie du cinéma, et John Travolta est d’accord. Il dit quand il passait de la télévision au cinéma, « C’était juste Richard Gere, moi-même et Treat Williams pour la plupart des rôles et Tom (Hanks) est venu quelques années plus tard, comme ’81 ou ’82 … ces rôles deviendraient interchangeable. Donc, à certains égards, à Vegas, quelle est une chance sur quatre. «

« La deuxième indication, si vous voulez, d’avoir une solidité dans l’industrie du cinéma était un réalisateur appelé Terrence Malick », a rappelé Travolta. Malick s’est fait un nom en inaugurant la nouvelle vague d’acteurs après Charles Bronson, Al Pacino, À l’époque de Robert De Niro et Clint Eastwood. Il a commencé à prendre des coups de poing Dirty Harry avant ses débuts au cinéma avec Terres sauvages, lancer une carrière en stop and start incluant Jours du paradis et La fine ligne rouge.

Travolta poursuit en expliquant : « Il a réalisé des films très importants dans les années 70, et il me voulait pour un film intitulé Jours de paradis, et je l’ai testé juste après Carrie et avant Le garçon dans la bulle en plastique. » Il a décroché le rôle, mais ils ne l’ont pas laissé sortir de sa série télévisée à succès Bon retour, Kotter. « Mais c’était un rôle tellement important que Richard Gere a fini par jouer, ce qui a fini par devenir un thème, où il a joué de nombreux rôles que je n’ai pas joués », a déclaré Travolta.

« Alors entre Le dernier détail et Jours du paradis, j’ai vraiment eu l’idée que la force voulait que je sois un acteur de cinéma, alors au moment où j’ai eu le Fièvre du samedi soir opportunité, j’ai dit: ‘Je vais faire en sorte que ça marche. Je vais faire tout ce que je peux pour en faire une performance authentique et géniale. »’ Il a dit qu’il avait aidé à faire de très grandes stars de cinéma. « Je prends la responsabilité de Richard et Tom Hanks. Il y en a assez pour tout le monde. Les arts ne devraient pas être amassés. »

Avec des rôles aussi marquants et inoubliables à son actif, il est impossible d’imaginer le paysage du cinéma sans ses contributions. Il a dû s’éloigner d’une émission télévisée à succès pour donner ce qui aurait pu être le Roder’ de son temps et saisir sa chance de le faire sortir du parc. Quentin Tarantino a été crédité d’un redémarrage de sa carrière, mais il ne l’a pas relancé. Il travaille sans arrêt depuis Carrie. Il a un film en production qui s’appelle maintenant ville du paradisavec Bruce Willis et Stephen Dorff, réalisé par Chuck Russell. Nous sommes là pour ça, M. Travolta !

Sujets : Éclaboussure