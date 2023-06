John Travolta célèbre le 45e anniversaire de Grease avec une première vidéo rétrospective

Cela fait 45 ans que Graisse est devenu le mot, Olivia Newton-John s’est enfilée dans l’un des pantalons les plus serrés de l’histoire du cinéma et Jean Travola wella-wella-wella-a fait le tour du lycée sur une bande-son palpitante des Bee Gees. En l’honneur de l’anniversaire, Travolta s’est rendu sur son compte Instagram pour partager un clip des coulisses de la première du film et se souvenir du « grand jour » qu’ils ont passé au Chinese Theatre à Hollywood.





L’arrivée sur le tapis rouge des protagonistes du film n’était qu’un petit échantillon du type de réaction que le film a reçu, et cette réaction a conduit le film à continuer d’être un film très apprécié maintenant plus de quatre décennies plus tard. Bien sûr, l’anniversaire est un peu moins festif après le décès d’Olivia Newton-John l’année dernière. L’actrice et Travolta sont restés de bons amis après leur travail sur le film, et se sont même réunis il y a quelques années dans des images qui ont fait le tour du monde et ont donné à tout le monde un fort coup de nostalgie.

Graisse est l’un de ces films qui était si grand que la suite suivante, qui ne comportait pas les stars originales mais voyait plutôt Michelle Pfeiffer prendre les devants, était toujours vouée à l’échec. En cela, cela n’a pas déçu, et bien qu’il y ait eu une tentative tardive de ramener Danny et Sandy à l’histoire dans un troisième film au début des années 2000, cela n’a jamais été produit, probablement pour le mieux.

L’héritage de la graisse perdure.

Graisse n’a peut-être pas reçu la suite que tout le monde voulait, mais cela ne signifie pas que la franchise n’est pas étendue d’une autre manière. Après 1982 Graisse 2il a fallu plus de 40 ans pour que la franchise revienne sur les écrans, cette fois dans une préquelle télévisée, Grease : la montée des dames roses. Le spectacle a suscité des critiques mitigées, mais semblait être porté par la nostalgie du film d’origine plus que toute autre chose. Encore une fois, les stars originales n’apparaissent sous aucune forme dans le projet, ce qui n’est pas surprenant étant donné qu’il s’agit d’une préquelle et qu’elle est antérieure à l’histoire de Sandy et Danny.

Alors qu’il n’y aura jamais d’autre Graisse, il ne serait pas surprenant que Paramount continue à travailler sur l’IP et tente d’en tirer un peu plus dans les années à venir. Alors que La montée des dames roses n’a pas mis le feu au monde, il a suscité une réaction suffisamment raisonnable pour potentiellement obtenir une deuxième saison. L’histoire se déroule environ 4 ans avant l’original Graisse musical, ce qui signifie qu’il pourrait y avoir quelques saisons supplémentaires dans le pipeline si Paramount veut continuer.

Quant à l’origine, Graisse a été qualifié de problématique par certains pour quelques-unes de ses scènes suggestives, mais en général, il reste l’un des films musicaux les plus appréciés de l’histoire du cinéma, et Travolta et Newton-John feront à jamais partie de cet héritage.