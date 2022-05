John Travolta Action Movie American Metal racheté par Saban Films

Un nouveau film d’action-thriller mettant en vedette John Travolta est en route, avec l’aimable autorisation de Saban Films. Selon The Hollywood Reporter, le studio a repris le film dirigé par Travolta Métal américain pour une distribution mondiale sur le marché de Cannes. Le film met également en vedette Stephen Dorff (Lame), Shiloh Fernández (Evil Dead), Ashley Benson (Jolies petites menteuses) et Kevin Dillon (Entourage).

Nicholas Maggio est le scénariste et réalisateur, marquant son premier long métrage. Il est produit par Corey Large et Bernie Gewissler de 308 Entertainment en association avec Bondit Media Capital. Les cinéastes prévoient une sortie pour 2023 maintenant que le film a son soutien.

Métal américain raconte l’histoire d’un « père de famille désespéré et en difficulté qui vole un moulin à pilules. Cependant, lorsque le vol devient violent, il se retrouve traqué à la fois par la police et la mafia Dixieland. » Peu de choses ont été révélées sur l’intrigue ou sur les personnages exacts que les acteurs annoncés joueront.

John Travolta apparaîtra également dans le prochain film de Saban, Paradise City

Une autre sortie à venir de Saban Films mettra également en vedette John Travolta. Ce film présente également Bruce Willis dans l’un de ses derniers rôles avant sa retraite, réunissant les acteurs après qu’ils aient déjà travaillé ensemble sur Pulp Fiction et le Regardez qui parle films. Réalisé par Chuck Russell, le film suit Willis en tant que chasseur de primes sur la piste d’un caïd criminel hawaïen joué par Travolta.

« Bruce et moi sommes devenus de bons amis lorsque nous avons partagé 2 de nos plus grands succès ensemble, Pulp Fiction et Look Who’s Talking », a posté Travolta sur Instagram lorsque Willis a pris sa retraite en raison de son diagnostic d’aphasie. « Des années plus tard, il m’a dit : ‘John, je veux juste que tu saches que quand quelque chose de bien t’arrive, j’ai l’impression que ça m’arrive.’ C’est à quel point il est généreux. Je t’aime Bruce. »

Ces dernières années, Travolta est apparu dans des films comme je suis la colère, Gotti, La rose empoisonnée et Le fanatique. Après son rôle de Robert Shapiro dans The People v.OJ Simpson: American Crime Story Travolta a également eu un rôle principal dans la série de Kevin Hart Die Hart. Bien sûr, les fans peuvent se souvenir de lui à partir de nombreux rôles qu’il a déjà joués tout au long de sa carrière, de Fièvre du samedi soir pour Porcs sauvages pour La vitesse tue.

Travolta est également revenu aux Oscars en mars, marquant son retour à la remise des prix depuis 2015. Lors de l’événement, il a retrouvé son Pulp Fiction co-stars Uma Thurman et Samuel L. Jackson. Le trio avait pour tâche de révéler qui avait remporté le prix du meilleur acteur ce soir-là, à savoir Will Smith pour le roi Richard. Thurmann et Travolta a même recréé leur danse emblématique du film, provoquant des blagues de Jackson.

« Certains acteurs restent dans leur personnage pendant tout un tournage, et d’autres… eh bien, ils ne lâchent jamais prise », a déclaré Jackson. « Pulp Fiction était un chef-d’œuvre, mais ces deux-là pensent qu’il s’agissait d’un concours de danse.