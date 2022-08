John Travolta a renvoyé Olivia Newton-John, sa partenaire dans Grease, avec des mots sincères

célébrités

Olivia Newton-John est décédée à l’âge de 73 ans et son partenaire dans le classique Grease, John Travolta, a fait une déclaration sur Instagram pour la licencier.

© GettyJohn Travolta a dit au revoir avec des mots sincères à Olivia Newton-John, sa partenaire dans Grease.

Le monde du cinéma et du divertissement traverse de nouvelles heures tristes lorsque la mort de Olivia Newton-Johnactrice et chanteuse mondialement reconnue pour son rôle de Sandy Olsson dans graissele film dans lequel il a joué avec John Travolta. Lorsque la malheureuse nouvelle a été annoncée, l’acteur a utilisé son profil Instagram officiel pour publier une déclaration la licenciant. Voici tout ce qu’il a dit!

Grâce à une publication sur le Facebook officiel de Newton-Johnle décès de l’actrice à l’âge de 73 ans a été annoncé : « Elle est décédée paisiblement ce matin dans son ranch du sud de la Californie, entourée de sa famille et de ses amis. Nous vous demandons à tous de respecter l’intimité de la famille pendant cette période très difficile. »« . En 1992, on lui avait diagnostiqué un cancer du sein et la maladie est réapparue en 2013, comme cela a été révélé.

+John Travolta a viré Olivia Newton-John

Oui ok olivia Il a commencé sa carrière en tant que chanteur country et a poursuivi son succès dans la musique, culminant en 1978 lorsqu’il a joué dans la comédie musicale emblématique graisse, répertorié comme l’un des meilleurs de tous les temps et le plus gros succès de l’histoire. Dans cette adaptation de Broadway, il était accompagné de John Travolta et l’étoile de Pulp Fiction Il a également fait écho à sa mort récemment avec une courte lettre.

avec une photo de Newton-Johnl’acteur légendaire a écrit : « Ma très chère Olivia, tu as tellement amélioré nos vies. Ton impact a été incroyable. Je t’aime tellement. ». Dans la déclaration, il a complété: « Nous nous reverrons plus tard et nous serons tous ensemble à nouveau. À toi dès que je t’ai vu et pour toujours ! Ton Danny, ton John, » fermé en référence à son personnage Danny Zuko dans le classique hollywoodien.

Au-delà de sa carrière artistique, elle s’est également imposée comme une figure contre le cancer du sein et sa lutte constante. Compte tenu de cela, la déclaration de famille a déclaré: « Olivia a été un symbole de triomphe et d’espoir pendant plus de 30 ans, partageant son parcours avec le cancer du sein. Son inspiration de guérison et son expérience pionnière avec la médecine des plantes se poursuivent avec le Fonds de la Fondation Olivia Newton-John, dédié à la médecine des plantes et à la recherche sur le cancer. Au lieu de fleurs, la famille demande que des dons soient faits en sa mémoire au Fonds de la Fondation Olivia Newton-John (ONJFoundationFund.org) ».

