John Stamos partage une adorable photo de retour avec les jumeaux Olsen à Disneyland

C’était une «Full House» à l’endroit le plus heureux de la Terre!

John Stamos a partagé une jolie photo de retour des jumeaux Olsen alors qu’ils étaient tout-petits lors d’un voyage à Disneyland.

« #TBT En l’honneur de l’ouverture de @disneyland bientôt! » la star de «Full House» a légendé la jolie photo, qui montre une jeune Mary-Kate et Ashley Olsen posant avec Minnie Mouse tout en portant des chapeaux d’oreille de souris, alors que Stamos s’accroupit à côté d’eux.

Stamos s’est clairement amusé avec les jumeaux à Disneyland, et il a publié d’autres photos de retour dans le passé avec les Olsens au parc à thème de Californie, qui devrait rouvrir le 30 avril à capacité limitée.

«Un geek et des jumeaux de Disney», a-t-il légendé une photo précédente de ce qui ressemble à la même journée, avec les jumeaux portant des robes mignonnes et assorties, et une rayonnante tout en tenant une sucette.

Il a également partagé une photo en noir et blanc de ce qui ressemble à une journée différente au parc à thème, alors qu’il félicitait Mary-Kate Olsen pour son mariage à l’époque en 2015.

« ‘En un clin d’œil.’ Félicitations MK. X », a-t-il légendé la photo des jumeaux en train d’agresser la caméra avec des lunettes de soleil Mickey.

Stamos a été sur une lancée en ce qui concerne les retours en arrière de «Full House». Il a également récemment partagé une photo flashback dans les coulisses d’Elizabeth Olsen, la sœur cadette des jumeaux.

«Un jour, c’est une petite fille qui se promène sur le plateau, et la prochaine chose que vous savez, elle prend le contrôle de toute une ville, contrôlant l’esprit des citoyens pour jouer ses sitcom télévisées préférées!» a-t-il plaisanté dans la légende, faisant référence au dernier rôle d’Olsen dans «WandaVision». « Ils grandissent si vite… »

Gardez ces adorables souvenirs de «Full House» à venir!