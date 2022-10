John Stamos ne voudrait pas d’une autre série Full House sans Bob Saget

Plus tôt cette année, les fans et amis de Bob Saget ont été dévastés de perdre le bien-aimé Full house star lorsqu’il est décédé subitement à l’âge de 65 ans. Cela a été particulièrement dur pour ceux qui connaissaient le mieux Saget, comme l’un de ses meilleurs amis, Jean Stamos. Avec une amitié datant de plusieurs décennies, Stamos et Saget avaient déjà partagé la vedette sur Full house avant de reprendre leurs rôles pour la suite de la série Maison plus complète.





Depuis Maison plus complète a terminé sa diffusion après cinq saisons sur Netflix, certains fans se sont demandé si la série pourrait un jour revenir avec une troisième série pour élargir davantage ce monde. La possibilité a été évoquée à Stamos dans une récente interview avec E ! Nouvelles pendant que l’acteur faisait la promotion de sa série Disney+ Gros bonnet. Stamos dit que s’il aime garder la mémoire de Saget vivante en lui rendant hommage aussi souvent qu’il le peut, il a le sentiment qu’un autre Full house la série ne serait tout simplement pas la même sans Danny Tanner. De l’entretien:

« Ce n’est tout simplement pas pareil sans lui. Il manque quelque chose, il manque une pièce. Nous faisons beaucoup d’hommages. J’ai fait cet hommage Netflix [June’s Dirty Daddy: The Bob Saget Tribute], qui était magnifique, pensai-je. Chaque fois que j’en ai l’occasion, je parle de lui. Si nous sommes vraiment silencieux, nous pourrions l’entendre se plaindre en ce moment que je ne parle pas assez de lui. Nous continuerons à lui rendre hommage, mais je ne connais pas de Full house un, cependant. »





La Fullest House arrivera-t-elle jamais ?

Il n’y a pas de plans pour un autre Full house que la série se produise, mais c’est quelque chose que d’autres membres de la distribution ont abordé. Cela inclut Saget lui-même, car Stamos a également mentionné une blague que son défunt ami aimait raconter. Maison la plus complète. S’imaginant être le premier à partir, Saget plaisantait souvent en disant que Maison la plus complète pourrait présenter les membres survivants de la famille gardant Danny dans une urne, entretenant une relation avec lui.

« Bob avait une blague, et c’était comme, ‘Nous avons fait Full House, nous avons fait Fuller House, le prochain sera Fullest House.’ Et il était très… il projetait beaucoup. Mais il a dit : « Fullest House serait comme, vous savez, la famille et moi dans une urne sur la cheminée. Et on lui parle et on serre l’urne dans ses bras.

Après le décès de Saget, les stars de la série Dave Coulier, Candace Cameron Bure et Andrea Barber ont toutes suggéré au magazine People qu’elles seraient prêtes à faire Maison la plus complète. Coulier a déclaré qu’il serait partant « en un clin d’œil », car la nouvelle émission pourrait rendre hommage à Saget. Barber a également déclaré qu’elle croyait que « Bob le voudrait ».

Alors que c’était avant la mort de Saget, Jodie Sweetin a également déclaré l’année dernière qu’elle serait prête à en faire un autre Full house série, mais peut-être dans quelques décennies quand il pourrait servir de filles à papa version du spectacle. Comme elle l’a dit L’émission du matin en Australie: