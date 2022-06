John Stamos appelle les Tony Awards pour avoir exclu Bob Saget du segment In Memoriam

Les Tony Awards ont été diffusés sur CBS dimanche soir et la cérémonie a suscité des critiques de la part de Jean Stamos pour avoir snobé son retard Full house co-vedette, Bob Saget. Avant la diffusion de la cérémonie, Stamos avait déjà été informé que Saget ne serait pas inclus dans le segment In Memoriam de l’émission. Cela n’a pas plu à Stamos, qui s’est adressé à Twitter pour exprimer sa déception face à l’exclusion de Saget, estimant que son travail sur scène qualifiait l’acteur pour l’honneur.

« Déçu d’apprendre que Bob Saget sera ÉCARTÉ du segment In Memoriam ce soir », a tweeté Stamos. « Bob était brillant dans Le chaperon somnolent & Main à Dieu. Allez [Broadway League] et [American Theater Wing]! Faire la bonne chose! Bob aimait Broadway et je sais que la communauté l’aimait. »

FILM VIDÉO DU JOUR

Frustré par le camouflet de Saget mais montrant toujours du respect pour toutes les autres personnes impliquées, Stamos a ajouté: « Faisons du bruit à propos de tout le monde – et envoyons notre amour et nos meilleurs vœux aux hôtes Ariana DeBose, Julianne Hough et mon copain Darren Criss et tout le bien -des nominés mérités. »

Saget est apparu dans l’interprétation de Broadway de Le chaperon somnolent lors de sa course 2006-2007 avant de jouer un rôle dans la pièce de théâtre de 2015 Main à Dieu. L’hommage aux Tony Awards n’incluait pas Saget pour ce travail, mettant en vedette d’autres noms que nous avons perdus au cours de la dernière année, notamment William Hurt, Sidney Poitier et Stephen Sondheim. De même, Saget n’a pas été inclus dans le segment In Memoriam aux Oscars, bien qu’il soit apparu dans plusieurs longs métrages, ce qui a également provoqué un tollé des fans.





Bob Saget a été honoré aux Critics’ Choice Awards

Netflix

Saget a peut-être été snobé par les Tonys, mais il a été reconnu aux Critics ‘Choice Awards dimanche soir. Per People, la veuve de Saget, Kelly Rizzo, était présente pour accepter un Critics’ Choice Impact Award au nom de son défunt mari. Stamos était également présent à l’événement pour aider Rizzo à honorer Saget.

« C’est tellement spécial d’être ici pour lui rendre hommage, mais aussi toujours aussi étrange et surréaliste du fait qu’il n’est pas là », a déclaré Rizzo. « C’est le premier tapis rouge que je fais sans lui. C’est très étrange. J’ai l’impression qu’il attend dans les coulisses et il me dira : ‘Chérie, je serai là dans quelques minutes.’ Ça ne semble toujours pas bien, mais tout ce que nous pouvons faire, c’est de notre mieux et être ici pour le célébrer, lui et son héritage. C’est tout ce que je veux faire. »





Saget est clairement encore manqué par beaucoup. Pour aider au processus de deuil, Stamos s’est associé à de nombreux autres amis de Saget pour enregistrer un hommage spécial au comédien. Doublé Dirty Daddy : l’hommage à Bob Sagetle spécial vient d’être créé sur Netflix.