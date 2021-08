John Ritter se souvient comme un « génie de la comédie » par son fils Jason Ritter

Acteur décédé John Ritter était le sujet de l’ABC Superstar mercredi soir, et des images de l’émission révèlent que le fils Jason devient ému en parlant de son défunt père. De Compagnie des Trois et Enfant à problèmes à 8 règles simples et Mauvais Père Noël, Ritter était depuis longtemps un acteur préféré des fans sur grand et petit écran. Malheureusement, il est décédé subitement en 2003 des suites d’une dissection aortique.

Un documentaire d’une heure, ABC’s Superstar : John Ritter a présenté des vidéos familiales inédites ainsi que des images inédites d’une interview de Barbara Walters. Sont également inclus des entretiens avec divers noms de l’entreprise qui connaissaient Ritter, comme Jimmy Kimmel, Bryan Cranston, Kaley Cuoco, Henry Winkler, Suzanne Somers et Raven-Symone. Jason Ritter, le fils de John, se souvient également de son père dans les images de la série, et il s’étouffe en se souvenant de la « beauté » de la vie de son père.

« C’est un génie de la comédie. C’était un père très aimant et solidaire. Je n’ai jamais eu l’impression d’être jaloux de devoir le partager avec le monde. L’une des choses que j’essaie de faire est de regarder sa vie. Au lieu de J’avais l’impression de lire ce beau livre et tout d’un coup les dix derniers chapitres ont été arrachés, j’ai commencé à le regarder comme, c’était tout le livre. C’est toute l’histoire. Et quelle est la beauté là-dedans. Et il y avait tant de beauté dans sa vie. »

L’ex-femme de Ritter, Nancy, avec qui il était marié de 1977 à 1996, figurait également dans le programme. Elle a également des souvenirs, avec John, de dire à leurs enfants de « poursuivre ce que vous voulez poursuivre », en soutenant toujours tout ce qu’ils voulaient faire dans la vie. Comme Nancy l’a noté, John « a fait un bon choix consciencieux de ne jamais dire à ses enfants: » Ne le faites pas, c’est trop difficile. « »

Autrefois qualifié par Don Knotts de « plus grand comédien physique sur cette planète », Ritter est devenu un nom familier en jouant dans la sitcom classique Compagnie des Trois avec Joyce DeWitt et Suzanne Somers. Ce rôle lui a valu un Emmy et un Golden Globe en 1984. Il est également bien connu pour avoir joué dans 8 règles simples de 2002 jusqu’à sa mort en 2003 et est apparu dans des films comme Enfant à problèmes, Restez à l’écoute, et Mauvais Père Noël.

Après avoir regardé la nouvelle spéciale, de nombreux fans ont fait l’éloge du défunt acteur sur les réseaux sociaux. Un fan écrit : « Je viens de regarder l’émission spéciale d’ABC sur John Ritter et tout ce que je peux dire, c’est WOW. C’est toujours [heartbreaking] quand tu te rends compte depuis combien de temps il est parti. Il était… vraiment incroyable. »

Et un autre fan a posté : « Je viens de regarder la #SuperstarABC sur #JohnRitter et cela vous donnera des émotions mitigées. Vous rirez avant de pleurer. Difficile de croire combien de temps cela fait. Je me souviens où j’étais quand j’ai entendu et c’était comme perdre une famille [member]. Un être humain incroyable. Vérifiez-le. »

Si vous êtes abonné au câble, vous pouvez regarder Superstar : John Ritter sur ABC.com ou l’application ABC. Il est également disponible sur Hulu + Live TV et d’autres streamers proposant ABC. Les épisodes précédents de Superstar ont couvert des noms comme Whitney Houston et Kobe Bryant tandis que les futurs versements présenteront Richard Pryor et Robin Williams. Les Superstar le clip nous vient de 20/20 sur Twitter.