John Rhys-Davies reviendra-t-il en tant que Sallah dans Indiana Jones 5?

Si Indiana Jones 5 commence le tournage en mai comme prévu, la star originale John Rhys-Davies est à bord pour revenir alors que Sallah reçoit l’appel. Après des années de gestation dans l’enfer du développement, Indiana Jones 5 semble enfin être sur la bonne voie avec James Mangold dans le fauteuil du réalisateur. Le mois dernier, Disney a confirmé que son intention était de commencer le tournage de la suite ce printemps et de sortir le film en 2022.

En 1981, John Rhys-Davies apparu comme Sallah dans l’original Indiana Jones film, Les aventuriers de l’arche perdue, où il devient un ami proche d’Indy. Il a repris le rôle en 1989 pour le troisième volet de la série, Indiana Jones et la dernière croisade. Bien que Rhys-Davies ne soit pas aussi convaincu que Disney que la production commencera en mai, il a récemment régalé à ComingSoon.net qu’il serait disponible pour revenir si nécessaire.

« Je comprends que le film va être tourné, prétendument en mai. J’ai le moindre scepticisme sur le fait que le monde pourra tourner un film comme celui-là en mai. Je suppose qu’il est possible que l’on me demande d’y être. Si je suis nommé, je servirai! (Rires) Mais je pense que nous devrions attendre un peu plus longtemps et, vous savez, laisser nos maîtres faire les annonces et vous pourrez alors partager ma joie ou ma déception. Est-ce que cela est suffisamment diplomatique? «

Rhys-Davies n’est pas apparu en 2008 Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal, mais ce n’est pas parce qu’on ne lui a pas demandé. Dans une interview de 2011 avec HeyUGuys, l’acteur a révélé qu’il avait été approché pour faire une apparition, mais il estimait que l’idée qu’ils avaient en tête ne rendait pas justice au personnage.

« J’allais m’asseoir et ensuite ça couperait le mariage ou quelque chose comme Indy recevant un prix ou quelque chose comme ça. Je pensais que le personnage de Sallah valait plus pour le public que ça », a expliqué Rhys-Davies.

Avec son rôle de Sallah dans le Indiana Jones franchise, Rhys-Davies est également connu pour ses rôles dans la le Seigneur des Anneaux films, Les Incorruptibles, Les lumières du jour vivantes, et montre comme Curseurs et Les chroniques de Shannara. Comédien de voix prolifique, il a également eu des rôles de voix dans Aquaman, Mosleyet la série DreamWorks de Guillermo del Toro Wizards: Tales of Arcadia. Si Indiana Jones 5 va vraiment être la dernière sortie de Harrison Ford en tant que personnage titulaire, alors j’espère que Rhys-Davies sera en mesure de revenir pour donner à Sallah un bon départ.

Indiana Jones 5 était à l’origine destiné à être réalisé par Steven Spielberg, qui a dirigé les quatre tranches précédentes de la série. À un moment donné, la date de sortie du film était le 19 juillet 2019. Plusieurs réécritures de scripts ont fini par bloquer le projet et Spielberg a ensuite renoncé à son poste de réalisateur, bien qu’il restera à bord en tant que producteur. Désormais, le film est sur le point de sortir le 29 juillet 2022, à condition qu’il n’y ait pas de retards plus importants. Cette nouvelle nous vient de ComingSoon.net.

