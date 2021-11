John Oliver se moque de James Cameron sur les suites d’Avatar retardées : « Prenez votre temps »

Peu importe les tonnes d’argent injectées dans le développement de plusieurs suites d’Avatar – John Oliver dit que tout est discutable car personne ne veut les voir. La critique sévère découle de l’épisode de cette semaine de la série HBO d’Oliver La semaine dernière ce soir, qui a vu le comédien discuter principalement du réseau électrique du pays et de ses divers problèmes. Il a également pris un moment pour aborder le sujet du changement climatique, ce qui a conduit à la Avatar remarque.

Dans le segment, Jean Olivier évoque la Conférence mondiale sur le changement climatique qui s’est tenue à Copenhague en 2009. À l’époque, plusieurs pays riches s’étaient engagés à canaliser 100 milliards de dollars chaque année vers les pays moins riches d’ici 2020 dans le but de les aider à mieux s’adapter au changement climatique. Ils n’étaient finalement « nulle part près » de cet objectif, et Oliver compare la situation au processus de développement de plusieurs années pour James Cameron. Avatar suites, suggérant que les fans ne se soucient pas vraiment d’eux.

« Écoutez, il y a des choses pour lesquelles il est normal de prendre une décennie et de ne pas les livrer. Avatar des suites par exemple. Prenez votre temps sur ceux-ci, James Cameron. Personne n’en a rien à foutre. Je donnerai mille dollars à n’importe qui dans cette audience dès maintenant s’ils se souviennent de l’un ou l’autre des noms de ces personnages… Exactement. Les aides pour lutter contre le changement climatique, cependant, sont quelque chose dont les gens ont réellement besoin. »

John Oliver faisait référence à Neytiri de Zoe Saldana et Jake Skully de Sam Worthington avec un graphique à l’écran du Avatar personnages. Les deux faisaient partie de la distribution principale du film original aux côtés de Stephen Lang (Colonel Miles Quaritch), Sigourney Weaver (Dr Grace Augustine), CCH Pounder (Mo’at), Wes Studi (Eytukan), Laz Alonso (Tsu’tey) , Michelle Rodriguez (Trudy Chacón), Giovanni Ribisi (Parker Selfridge), Joel David Moore (Dr Spellman) et Dileep Rao (Dr Max Patel).

James Cameron a écrit et réalisé Avatar, et en raison de l’immense succès du film au box-office, ce n’était pas une surprise quand il a été annoncé qu’il y aurait plusieurs suites. Plusieurs membres de la distribution originale sont de retour, dont Saldana et Worthington, parmi beaucoup d’autres. Des noms comme Cliff Curtis et Kate Winslet ont également été annoncés pour rejoindre la franchise en Avatar 2. Cameron et les acteurs ont travaillé simultanément sur Avatar 3 avec des plans préliminaires pour aller jusqu’à Avatar 5 après avoir finalement terminé les deux prochains films.

Le problème est qu’il a fallu des années pour que ces films soient tournés en raison de l’ampleur de la Avatar monde, ainsi que tout le temps et l’argent qui accompagnent le développement de plusieurs suites à la fois. Pour l’instant, il est prévu de publier les quatre prochains versements respectivement le 16 décembre 2022; 20 décembre 2024 ; 18 décembre 2026 ; et le 22 décembre 2028. Tous ces films ont le feu vert bien que James Cameron ait suggéré que si 2 et 3 flop dans les théâtres, pièces 4 et 5 serait probablement mis de côté.

De nombreux fans de l’original Avatar, qui est l’un des films les plus rentables de tous les temps, anticipe en fait les suites. Il reste à voir s’ils parviennent à atteindre les mêmes sommets que l’original, à la fois avec les critiques et avec ses chiffres au box-office, mais Cameron a une bonne chance de prouver que John Oliver a tort. La semaine dernière ce soir avec John Oliver peut être diffusé sur HBO Max.

