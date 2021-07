John Oliver est excité pour l’émission pour enfants du Danemark avec Some Dude’s Diller

John Oliver a dû sortir de sa pause de la semaine dernière ce soir pour partager sa totale surprise que lui et un nouveau héros de dessin animé danois partagent le même trait de super-héros ! Il semble que John Oliver et John Dillermand ont des soldats de la même taille et les utilisent pour aider l’humanité. Il est stupéfait. Et vous le serez aussi !

Jean Olivier explique : « Le « Diller » dans « Dillermand » est un argot danois pour « pénis », ce qui signifie que son nom en anglais est essentiellement « John Penisman ». Qui est un « nom parfait pour un homme avec un dong magique », le La semaine dernière ce soir l’hôte a dit. « Ce serait en fait un super surnom pour mon propre pénis si je ne l’avais pas déjà surnommé ‘Hugh Grant’ parce que c’est britannique, vieillissant et on m’a dit qu’il peut être désagréable de travailler avec. »

La star de la série est John Dillermand, un homme d’âge moyen qui porte un maillot de bain à rayures rouges et blanches et un bonnet. Il a également un pénis qui peut s’étendre sur des dizaines de mètres. John utilise son pénis préhensile (qui s’étend à travers ses vêtements) comme un outil, par exemple pour apprivoiser les lions ou pour voler comme un hélicoptère. Mais il agit aussi souvent indépendamment de John, lui causant des ennuis. Voici l’intro avec sous-titres, car vous ne voulez pas manquer la chanson thème, qui a miraculeusement remplacé » Do You Love Me » qui était coincé dans ma tête de cette vidéo de robot effrayant.

Le diffuseur phare du Danemark, DR, a subi un premier coup dur sur le programme télévisé pour enfants où les téléspectateurs peuvent voir John Dillermand sauver des enfants du danger, récupérer des objets dans une rivière et même utiliser son corps comme un bâton de pogo.

Vous pouvez rattraper votre retard si vous avez manqué un épisode, car les 13 épisodes sont disponibles à regarder sur le site Web du réseau DR. Ils commencent en trombe dans le premier épisode, lorsque Dillermand utilise son organe rayé « Where’s Waldo like » comme laisse pour son chien et se retrouve avec de nombreuses demandes de la part de ses voisins pour promener leurs animaux de compagnie également. Mais il se lance également dans des manigances se retrouvant coincé flottant dans les airs après que des ballons soient attachés à sa zone de maillot de bain. J’ai vraiment utilisé mon thésaurus copieusement pour cet article. Voir?

Dans un autre épisode, il casse le vase d’un ami avec son pénis et doit collecter des fonds pour les rembourser, et dans un troisième, il s’en sert pour voler un cornet de crème glacée au zoo. Le montage d’ouverture de l’émission le montre en train d’utiliser ses compétences pour éloigner plusieurs types de dangers.

Sarah Cecilie, porte-parole de DR, a déclaré que la plupart des critiques étaient survenues avant sa sortie. Elle a ajouté. « Des centaines de milliers de personnes soutiennent John Dillermand à présent. Au Danemark, c’est maintenant un énorme succès, et les enfants le regardent en grand nombre. » Donc, si vous avez rattrapé les deux premiers épisodes de Histoires d’horreur américaines, vous avez votre prochain spectacle pour vous dépanner !

