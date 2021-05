John Mulaney et Olivia Munn sortent-ils ensemble? Préoccupations pour son rétablissement

Dans l’un des événements les plus surprenants de l’histoire des rencontres entre célébrités depuis la réunion de Bennifer la semaine dernière, les gens spéculent que le comédien John Mulaney et l’actrice Olivia Munn pourraient sortir ensemble.

La nouvelle relation supposée de Munn et Mulaney survient quelques jours à peine après que le comédien a annoncé qu’il divorce d’Anna Marie Tendler après presque sept ans de mariage.

La déclaration officielle de Mulaney sur sa séparation a souligné son désir de se concentrer sur sa guérison de la dépendance. Cependant, si les rumeurs sont vraies, Mulaney passera également du temps sur un nouvel amour.

Olivia Munn et John Mulaney sortent-ils ensemble?

Des sources ont révélé que Munn et Mulaney se fréquentaient tranquillement après s’être rencontrés à l’église de Los Angeles. On dit qu’ils «prennent les choses lentement».

Pour Munn, 40 ans, cette connexion pourrait prendre plusieurs années. En 2015, elle a déclaré qu’elle était «obsédée» par Mulaney, 38 ans, après l’avoir rencontré et Tendler, qui était sa fiancée à l’époque, lors d’un mariage.

«J’étais comme ‘Oh mon Dieu, est-ce que vous et votre fiancé voulez aller dîner ou quelque chose comme ça et aller sortir?” Se souvient Munn.

Munn a également tweeté en faveur de l’ancien écrivain et star de la SNL lorsqu’il est entré en cure de désintoxication en décembre 2020.

Mulaney se remet de sa dépendance à l’alcool et à la drogue.

Lorsqu’il est revenu se lever plus tôt cette semaine, Mulaney a révélé qu’il était sobre 141 jours après que des pairs de la comédie, notamment Seth Meyers, Bill Hader et Nick Kroll, aient organisé une intervention avant son séjour en cure de désintoxication.

«Quand je suis seul, je me rends compte que je suis avec la personne qui a essayé de me tuer», a-t-il révélé en évoquant sa rechute dans l’alcoolisme et la toxicomanie.

L’honnêteté et la transparence de Mulaney tout en luttant contre sa dépendance pourraient témoigner de sa force et préfigureront, espérons-le, une vie de sobriété.

Cependant, les changements de vie rapides que Mulaney a traversés au cours de la semaine dernière créent des perspectives quelque peu inquiétantes pour un toxicomane en convalescence qui a besoin de stabilité.

Mulaney se précipite-t-il dans des décisions après la toxicomanie?

Il est souvent conseillé aux toxicomanes en convalescence de ne pas prendre de décisions importantes qui changeront leur vie au cours de la première année d’abstinence.

L’American Addiction Center répertorie «commencer une nouvelle romance» et «divorcer» comme deux de leurs principaux exemples de décisions à éviter.

Le centre dit que des choses comme de nouvelles relations peuvent devenir des substituts de la toxicomanie qui peuvent ramener à la réalité.

Et bien que nous ne sachions pas quand exactement Mulaney a décidé de mettre fin à son mariage, la vitesse à laquelle cette décision a été annoncée avant que les rumeurs d’une romance naissante n’émergent semble être exactement ce que les experts conseillent aux toxicomanes de ne pas faire.

Le Dr Paul Greene, un psychologue qui travaille avec des clients pour traiter la toxicomanie, nous dit que la sobriété devrait être la principale préoccupation d’un toxicomane peu de temps après le traitement.

«Il est souvent imprudent de prendre des décisions contraignantes qui changent votre vie très tôt dans la sobriété», dit-il. «À ce moment critique, il est important de vous concentrer sur l’amélioration de votre capacité à passer la journée sans substance.»

Il est naturel pour les toxicomanes de vouloir réorganiser radicalement leur vie afin d’échapper à certains déclencheurs ou d’établir de nouveaux paramètres de sobriété, mais cela peut être réducteur et détourner l’attention du problème en question.

«Prendre des décisions qui changent la vie peut rester concentré sur la situation dans son ensemble alors qu’en réalité, il faut davantage de préoccupations quotidiennes», nous dit Greene. Il recommande de se concentrer sur des questions plus petites telles que «apprendre à tolérer la déception ou prendre l’habitude de ne pas passer de temps avec certaines connaissances».

Cela dit, il y aura inévitablement des changements que vous pensez ne pas pouvoir éviter.

Greene déclare: «Si ces décisions peuvent être reportées jusqu’à ce que la reprise soit plus stable, c’est l’idéal.»

Cependant, sinon, il peut être préférable pour les toxicomanes de consulter des sponsors, des thérapeutes ou des groupes de soutien pour discuter des décisions sans menacer leur rétablissement.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et les divertissements. Suivre elle sur Twitter pour plus.