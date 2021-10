John Mulaney a-t-il trompé Olivia Munn ? Les rumeurs expliquées

Près de deux mois plus tard, après l’annonce officielle que John Mulaney et Olivia Munn sortaient ensemble et avaient un bébé, Mulaney aurait trompé sa petite amie enceinte.

Le compte Instagram Deuxmoi, un compte de potins de célébrités, a publié le week-end dernier leur histoire à propos d’un célébrité de la liste de la Colombie-Britannique et son bébé papa, un comédien de premier plan, ont arrêté.

Depuis lors, les spéculations se sont multipliées selon lesquelles l’infidélité pourrait être à l’origine de la rumeur de scission.

John Mulaney a-t-il trompé Olivia Munn ?

Deuxmoi a posté un autre conseil disant que tout cela était dû au fait qu’il y avait une autre femme sur la photo.

Le conseil disait: « Ce comédien de la liste A qui était auparavant en couple avec une femme enceinte a arrêté de fumer parce que le gars a été surpris en train de tricher avec une autre femme. Elle est assez célèbre, je dirais elle-même une célébrité de la liste A, mais probablement pas un choix évident aux yeux du public. Je travaille dans la publicité et je devais dire quelque chose.

Les fans étaient soit déçus d’apprendre la nouvelle, soit avaient déjà suspecté ce genre de comportement de la part de John.

Les réseaux sociaux spéculent sur la rupture de John Mulaney et Olivia Munn.

Un initié a également récemment déclaré à Us Weekly que la relation de Mulaney et Munn était confrontée à beaucoup d' »incertitudes », car il s’agissait d’une « relation imparfaite depuis le début ».

Ensuite, un TikToker Jonathan, @jonathansaysyeet, a posté qu’il était « très objectivement drôle que John Mulaney et Oliva Munn viennent de rompre », révélant à tous ceux qui auraient pu être confus au sujet du pourboire à Deuxmoi, qu’il s’agit bien de Mulaney et Munn.

Beaucoup pensent que John Mulaney et Olivia Munn étaient condamnés dès le début.

Sur TikTok, les fans ont fait des vidéos soit pour montrer leurs réactions à la nouvelle, soit pour montrer qu’ils ne sont pas en phase avec tout ce drame qui a circulé autour de John Mulaney.

Un fan a mentionné « Je vous garantis que les enfants d’alcooliques ne sont pas surpris par cette nouvelle », a commenté le créateur, « Il y a une raison pour laquelle ils ne vous disent aucune relation avant un an de récupération. »

Une autre vidéo publiée par des fans de lui allant à son concert disait « devenir mignon pour le spectacle de John Mulaney parce que nous savons qu’il est un tricheur ».

De nombreux fans sont également choqués par la nouvelle et sont dégoûtés et déçus par le comportement de Mulaney.

Un fan a soulevé un bon point en demandant si le bébé de Munn était encore né et pourquoi tricherait-il?

« Est-ce que le bébé était encore sorti du tumulte ? John Mulaney quoi ? Espèce de stupide B- Oh mon dieu je le hais, je le hais. Je l’aime, mais je le hais maintenant. Oh mon dieu.

Cela n’a pas été surprenant pour certains fans qui soupçonnaient déjà Mulaney de tromper son ex-femme Anna Marie Tendler avec Olivia Munn avant qu’ils ne rompent.

D’autres ont également souligné qu’il était ironique que Mulaney ait déclaré dans un précédent stand-up que la tricherie « change toute votre vision du monde » et que « je ne vais pas le faire mais je comprends tout à fait ».

Cela dit, on ne sait pas exactement à qui ces rumeurs font référence ni même d’où elles viennent, il est donc peut-être trop tôt pour tirer des conclusions !

