John Lydon perd un procès contre d’anciens membres des Sex Pistols

John Lydon, connu pour avoir été leader et chanteur du groupe punk Sex Pistols sous le surnom de Johnny Rotten, a perdu la demande de ses anciens camarades de groupe en raison de leur refus d’autoriser la musique qu’ils ont créée ensemble à faire partie de » Pistols », mini-série biographique réalisée par Danny Boyle.

La série s’inspire de « Lonely Boy : Tales From a Sex Pistol », un livre publié en 2016 par le guitariste Steve Jones, qui a poursuivi Lydon accompagné du batteur Paul Cook avant ce veto musical imposé par le chanteur, portant l’affaire devant le tribunal le 15 juillet.

Selon un nouveau rapport de l’Associated Press, Edmund Cullen, l’avocat de Jones et Cook, a déclaré l’existence d’un accord entre les musiciens publié en 1998 dans lequel les décisions sur l’utilisation de la musique des Sex Pistols seraient décidées par « ordre de majorité ». .

John Lydon a perdu la bataille juridique contre les deux membres survivants des Sex Pistols devant la Cour suprême du Royaume-Uni, car le juge Sir Anthony Mann a souligné que Jones et Cook avaient le droit d’utiliser cette règle de vote majoritaire contre son ancien compagnon de groupe. .

Steve Jones et Paul Cook ont ​​publié une déclaration dans laquelle ils apprécient la décision du tribunal dans cette affaire, qui « clarifie sa décision et confirme l’accord entre les membres du groupe. « Ce n’a pas été une expérience agréable, mais nous pensons que cela a été nécessaire pour nous permettre d’aller de l’avant et nous sommes impatients de travailler avec de meilleures relations à l’avenir. »

Les héritiers du regretté bassiste Sid Vicious et Glen Matlock, le bassiste original des Sex Pistols, ont présenté leur soutien à la production de la mini-série, cependant, Lydon a insisté sur le fait que la licence musicale ne pouvait être accordée qu’avec sa permission. « Pistols » durera six épisodes. Il n’a pas encore de date de sortie officielle.