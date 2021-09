John Lydon n’apprécie pas ses journées avec les Sex Pistols

La carrière musicale de John Lydon, connue des fans de punk sous le pseudonyme de Johnny Rotten, sera à jamais liée à l’histoire des Sex Pistols, un groupe britannique qui après son énorme succès à la fin des années 1970, est toujours une référence vivante de l’esprit. de l’anarchie et de la rébellion juvénile de l’époque.

Cependant, malgré la grande marque que Sex Pistols détient toujours dans l’industrie de la musique, Lydon a réfléchi dans une récente interview sur le temps qu’il a passé avec le groupe, le décrivant comme « principalement l’enfer sur terre », assurant que sa « Petite pop sentimentale chansons » étaient responsables de sa notoriété.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Bullet for My Valentine reporte la sortie de son nouvel album

« Je ne savais pas qu’il y avait tant de gloire. J’étais principalement en enfer sur terre », a souligné Lydon dans une chronique publiée dans le journal Sixty Seconds (via NME) qui traitait de la première saison des performances des Sex Pistols entre 1975 et 1978.

Il y avait une pression constante. Mais j’ai pu écrire les chansons que je voulais écrire. J’ai montré ces paroles à Joe Public et il était très gentil et apprécié.

John Lydon assure que les médias et les forces de police de l’époque n’ont pas bien pris les chansons qu’il a écrites. «Et j’ai été discuté dans les Chambres du Parlement sous l’acte de trahison. Et puis tu ris, mais ça a amené la peine de mort. Par des mots ! ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: Jack White dit qu’il doit « se battre » pour être à l’aise

Lydon assure qu’à cette époque, certaines petites chansons pop sentimentales comme « Anarchy In The UK » pourraient provoquer la mort de la personne chargée de les écrire et de les chanter. Une affirmation qui semblerait une véritable exagération n’était-ce pour les sévères » « patriotiques » que le gouvernement britannique exerçait sur ses citoyens à cette époque, qui ne différaient pas beaucoup par rapport au panorama socio-politique actuel.

Après avoir fait face au tribunal contre ses collègues Sex Pistols pour l’utilisation de la musique du groupe dans la série biographique réalisée par Danny Boyle, John Lydon a déclaré qu’il était actuellement dans un état de « ruine financière ».