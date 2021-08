John Lydon est mécontent de sa perte légale face aux Sex Pistols

John Lydon, connu dans le monde de la musique sous son pseudonyme « Johnny Rotten », a partagé sa réaction à la récente défaite judiciaire qu’il a subie devant ses anciens collègues du groupe Sex Pistols le 23 août, après avoir reçu un procès pour empêcher l’utilisation de la musique créée par le groupe dans la série biographique « Pistols ».

La série réalisée par Danny Boyle sera basée sur le livre publié en 2016 « Lonely Boy: Tales From a Sex Pistol », écrit par le guitariste Steve Jones, qui, avec le batteur Paul Cook, a mené son combat contre Lydon pour l’utilisation de matériel musical. de la bande jusqu’à la Cour suprême en juillet dernier.

Le procès a été mené à bien en raison d’un accord conclu en 1998 dans lequel les décisions d’autoriser le matériel du groupe seraient prises à la majorité des voix. Cependant, Lydon a insisté sur le fait que ses compagnons avaient besoin de son autorisation pour utiliser sa musique, l’affaire trancherait en faveur de Jones, Cook et des héritiers du regretté bassiste Sid Vicious.

Sur son site Web, John Lydon a partagé une déclaration dans laquelle il déclare que ses collègues ne l’ont informé de l’utilisation de la musique des Sex Pistols dans la série que « quelques heures » après l’annonce de la production au public.

« Naturellement, John, en tant que force créatrice derrière les Sex Pistols, voulait savoir comment il allait être dépeint et ses œuvres musicales seraient utilisées pour donner de la crédibilité à la série. Bien qu’il ait demandé des détails sur le script, John ne connaît toujours pas ces détails « , indique le communiqué.

Conformément à cela, Lydon n’a pas demandé que les récentes poursuites judiciaires soient menées et qu’on lui ait demandé que les œuvres des Sex Pistols soient utilisées sans consultation préalable ni participation active au projet, il a donc agi selon ses principes et ce qu’il a fait. considéré comme la bonne chose à faire pour protéger l’intégrité et l’héritage des Sex Pistols.

Le communiqué indique que les décisions concernant les Sex Pistols ont été prises à l’unanimité au cours des 23 dernières années, et que la production de la série est la première fois que l’accord unanime n’a pas été respecté, de sorte que « l’accord majoritaire « pourrait » se diluer et déformer la véritable histoire et l’héritage des Sex Pistols. Seul le temps dira ».

La déclaration se termine par des mots écrits par Lydon lui-même, réaffirmant qu’il était le leader, le chanteur et le compositeur principal du groupe, il semble donc extrêmement destructeur que cela n’ait pas de pertinence au moment de la production, se terminant par une phrase de la chanson » L’Ordre de la Mort »: « C’est ce que vous voulez, c’est ce que vous obtiendrez. »