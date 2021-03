«  John Lennon / Plastic Ono Band  » pour une nouvelle réédition officielle

Le premier album solo de John Lennon, ‘John Lennon / Plastic Ono Band’ aura une nouvelle version le mois prochain pour une nouvelle «Collection définitive».

Initialement publié en décembre de 1970, ‘John Lennon / Plastic Ono Band’ a été enregistré après les Beatles se séparera. L’album a été coproduit par Phil Spector et Lennon l’a un jour décrit comme «la meilleure chose que j’ai jamais faite».

JOHN LENNON / PLASTIQUE ONO BAND

L’ENSEMBLE DE BOÎTES DE MÉLANGE ULTIME

John & Yoko, Ringo Starr, Klaus Voormann, George Harrison, Eric Clapton, Billy Preston, Alan White, Phil Spector.

159 nouveaux mélanges. 6CD et 2BluRay.

Stéréo, 5.1 et DolbyAtmos.

L’album a également présenté le batteur de les Beatles, Ringo starr Oui Klaus Voorman à la basse, y compris certains des classiques de Lennon Quoi, ‘Héros de la classe ouvrière’, ‘Isolement’, ‘Dieu’, entre autres.

Maintenant, pour célébrer la récente 50ème anniversaire du disque, Yoko Ono Oui Capitole / UMC lancera un nouveau coffret avec huit albums intitulés, «John Lennon / Plastic Ono Band – The Ultimate Collection».

La nouvelle collection comprendra des démos inédites, des répétitions, des enregistrements mis au rebut, des conversations en studio, ainsi que 87 enregistrements inédits.







La collection sera accompagnée d’un livre dans lequel Ou non a écrit: «Avec les albums de Bande Ono en plastique, à John et j’ai aimé l’idée de quelque chose de vraiment brut, basique et vrai que nous voulions donner au monde ».

‘John Lennon / Plastic Ono Band – La collection ultime’ sera disponible à partir du prochain 16 avril.