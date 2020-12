Yoko Ono reste une figure qui divise l’opinion publique comme très peu de pop culture, depuis qu’il a rencontré John Lennon le 9 novembre de 1966, a été un artiste resté aux yeux du public.

Ou non a publiquement apprécié la haine de millions de fans de les Beatles qui lui ont reproché d’être la raison de la séparation du groupe légendaire. Cependant, la réalité de la situation était plus complexe que cela et de nombreux facteurs influençaient la séparation de la bande.







Vous pourriez aussi être intéressé par: John Lennon et la raison pour laquelle il détestait l’album ‘Abbey Road’

Soi-disant, Ou non jamais entendu parler de les Beatles quand il a posé ses yeux sur Lennon, quelque chose qui est difficile à croire, étant donné qu’il a vécu dans New York à l’époque.

Quand Yoko Ono rencontré John Lennon dans 1966, elle était mariée au musicien de le jazz, Anthony Cox, qu’il a rencontré à 1962 pour donner naissance plus tard à sa fille, Kyoko Chan Cox dans 1963. La relation n’a pas duré longtemps et Ou non est devenu plus concentré sur son travail, laissant Barreur augmentera Kyoko.

Lennon, pour sa part, était marié à Cynthia Lennon, qui avait donné naissance à son fils julien dans 1963, alors que le Beatles ils étaient au zénith de leur carrière créative.

Photo: John Lennon et le jour où il a rencontré Yoko Ono / EFE



Son travail dans le domaine de l’art, a conduit à Ou non à Londres pour une exposition appelée, ‘Peintures et objets inachevés’, présenté par la galerie Indica à Mayfair. John Lennon est venu à l’exposition ce soir-là parce qu’il appartenait à l’entrepreneur d’art, John Dunbar, qui était lié au futur biographe du groupe, Barry miles, en plus de Paul Mccartney c’était très favorable à la salle d’exposition.

Lennon a révélé des années plus tard pour le BBC qu’il a d’abord été déçu par ce à quoi il s’attendait: «Je pensais que c’était une arnaque… Rien ne s’est passé. Je m’attendais à une orgie, tu sais … tout était silencieux. «

Lennon Il n’a pas caché sa déception face à l’art présenté, car il pensait que c’était une tentative d’extraire de l’argent des objets par pure pression sociale. Cependant, tout a changé au moment où il a regardé l’une des pièces. Ou non il avait placé une échelle qui atteignait un cadre sur le plafond de la galerie qui avait une écriture si petite qu’il était impossible de lire même avec une loupe.

«Et en minuscules lettres, il disait:« Oui », donc c’était positif… J’étais soulagé. C’est un tel soulagement quand vous montez sur une échelle et que vous regardez à travers une loupe et que vous ne dites pas «Non» ou «Va te faire foutre» », a-t-il révélé Lennon pour Pierre roulante dans 1971.

Photo: John Lennon et le jour où il a rencontré Yoko Ono / EFE



Même si le monde était aux pieds de les Beatles Oui Lennon, dans Yoko Ono Il a trouvé quelqu’un qui était difficile car il était plus intelligent que lui. Lennon il a vu la nécessité de prendre la décision s’il voulait être défié par une femme et la considérer comme la même, malgré son ego, ou continuer à sortir avec les nombreux fans qui la contactaient quotidiennement.

Essayer de ne pas tomber amoureux d’elle et malgré sa longue histoire d’infidélité lors des tournées de les Beatles, John Oui Yoko Ils sont entrés dans une relation à distance, devenant de plus en plus obsédés, qui ont mis près de deux ans à résoudre en raison de leur peur.

Yoko craignait que son association avec lui Beatle mettrait fin à sa carrière dans l’art, tandis que Lenno craignait d’être rejeté pour avoir montré son amour.

Les deux se sont mariés et la route John Lennon démarquer de les Beatles était de plus en plus guidé par la présence de Yoko Ono.







Vous pourriez aussi être intéressé par: John Lennon et ce qu’il attendait du futur selon Yoko Ono

Quand Lennon rencontré Ou non, J’étais sur la voie de la toxicomanie, du spectre de la renommée et du petit art. Après l’avoir rencontrée, cependant, il s’est senti complet pour la première fois de sa vie.

Tous deux passèrent le reste de leurs jours à jouer avec leur fils, Sean jusqu’à la mort tragique de John dans 1980 dans la ville de New York.