John Lennon et le classement de ses albums solo

Aujourd’hui sont accomplis 40 ans du meurtre du membre emblématique de les Beatles, John Lennon dans la nouvelle ville York, marquant ainsi la fin de sa vie, mais pas de son héritage.

Au-delà du col Lennon les Beatles, s’il apparaît, il a même transcendé le champ artistique, pour devenir une référence de la culture pop de tous les temps. Le travail en tant que musicien solo de Lennon Il avait également des influences et des styles infinis, c’est pourquoi nous présentons un classement de ses albums du pire au meilleur.

John Oui Yoko Ono ils ont conçu leur Trilogie « Musique inachevée » comme une représentation de leur vie, remplie d’art contemporain et de tonalités improvisées inspirées de l’art fluctuant, car les auditeurs devaient imaginer la musique par eux-mêmes.

Le deuxième volet est à la fois stimulant et dérangeant, avec un morceau de plus de 26 minutes de Yoko miauler à la guitare de Lennon. Plus tard, le producteur de les Beatles, George Martin, Je dirais seulement de l’album, « No comment ».

La troisième partie de la trilogie n’a pas non plus heurté les précédentes, avec des pièces insupportables où John Oui Yoko ils murmuraient leurs noms dans des bruits de fond qui, oui, laissaient beaucoup à l’imagination. Sans aucun doute, le pire des Lennon en tant que soliste.

Dans cet album, John a exploré l’idée d’un album sur l’âge d’or de la rock n Roll ‘, avec des chansons qui les ont inspirés dans leur jeunesse comme, «Be-Bop-A-Lula», ‘Doux petit seize’, ‘Peggy sue’, entre autres.

Le résultat était un album plein d’énergie avec peu de style avec la sensation d’un album de Années 50 vrai.

L’album a été publié à titre posthume, à partir de démos enregistrées par Lennon avant sa mort, qui faisaient partie de ses sessions d’album, ‘Double fantaisie’ dans 1980.

Des chansons comme, ‘Je sors’ Oui ‘Je ne veux pas y faire face’, sont quelques clins d’œil à ce que Lennon a pu faire dans le Années 80 rester en vie.

Après des années d’attente pour que le monde change John Oui Yoko Ils ont pris une position plus radicale sur la politique et l’ont transmise à travers cet album, faisant référence à certains événements de l’époque comme le mouvement féministe ou le massacre dit, Bloody Sunday.

L’album regorge de styles comme trouille, Roche, populaire Oui pays, comptant sur la première apparition de Yoko dans un rôle de premier plan dans les chansons de Lennon.

Cet album a été enregistré à une époque où Lennon Oui Yoko ils étaient séparés. Les sessions ont eu lieu dans la ville de Les anges, où Lennon a été plongé dans une spirale d’auto-apitoiement accompagnée de Ringo starr Oui Harry NilssonEn plus, bien sûr, de l’alcool.

L’album présentait de superbes chansons de Lennon comme ‘Personne ne t’aime (quand tu es en bas et dehors’ ‘ et celui qui pour beaucoup est son chef-d’œuvre en tant que soliste, «# 9 Dream».

Si les albums de Lennon au cours des années Années 70, son dernier album enregistré comportait des connotations plus rédemptrices.

Certaines chansons comme, ‘(Tout comme recommencer’, ‘Comment dormez-vous?’, «Regarder les roues» ou ‘Femme’, ils ont laissé entrevoir un merveilleux second vent que nous n’avons malheureusement jamais pu entendre.

Après que ses albums politiquement chargés lui aient causé des ennuis avec le FBI et votre processus d’immigration pour États Unis, Lennon Il est revenu à des chansons plus émouvantes et fidèles à ses racines.

L’album contient quelques aperçus de son époque comme Beatle que j’enregistrerais rarement à nouveau.

Bien que sa chanson titre incarne depuis des décennies les idées hippies, prônant la fin de la religion, du consumérisme, des frontières internationales et de la haine sous la forme d’une ballade au piano, le reste de l’album ne suffit pas à être considéré comme le meilleur travail de Lennon.

L’album contient quelques autres chansons qui font partie des classiques de Lennon, comme, ‘Donne-moi de la vérité’, ‘Oh mon amour’ Oui ‘Mec jaloux’.

Bien que ce soit le premier album solo de Lennon, était sans aucun doute sa déclaration la plus honnête.

La chanson, ‘Mère’ disséquer certains des sentiments les plus profonds de Lennon sur la mort de sa mère et l’absence de son père, ce qui peut être douloureux même pour l’auditeur.

Dans ‘Dieu’ il démantèle assez précisément le besoin humain et culturel d’idoles spirituelles. ‘Isolement’ est un appel à l’aide depuis le balcon de son manoir, tandis que ‘Héros de la classe ouvrière’ Oui ‘Trouvé’ ce sont des attaques contre la structure engrenée de la société.

C’est l’un des grands événements de la fin Années 60, mais aussi l’un des albums les plus fous de l’histoire.