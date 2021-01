John Lennon et la chanson qu’il détestait des Beatles

La course de John Lennon C’est l’un des plus prolifiques du monde de la musique, puisque son impact a transcendé le champ musical pour devenir une entité culturelle, malgré les grands succès qu’il a composés en tant que soliste et avec les Beatles, tous n’étaient pas à son goût.

Sur les célèbres chansons composées par les Beatles, Lennon il a dit un jour: « Je sens que je pourrais mieux faire chacun d’eux », ce qu’il a révélé dans une interview avec David Sheff dans 1980.







Dans cette interview, Lennon Il a parlé de ses regrets de carrière. La plupart des chansons que Lennon regrettait d’avoir écrites étaient parce qu’il n’était plus le John dans la vingtaine qui les a écrits.

Pourtant, peu de chansons détestaient plus John Lennon que la chanson de 1965, ‘C’est seulement l’amour’, qui est apparu dans ‘Aidez-moi!’, et certainement pas parmi les favoris des fans. Sur le sujet, Lennon a commenté: « C’est la chanson la plus embarrassante que j’aie jamais écrite. »







«Tout rimait. Une écriture désagréable. Même alors, j’avais honte de l’écriture manuscrite, je pouvais à peine la reconnaître comme la mienne. C’est la chanson que j’aurais vraiment aimé ne pas avoir écrite. «

D’un autre côté, Paul Mccartney Il s’est également exprimé sur le sujet, même s’il est resté plus équilibré à son avis et ne l’a pas classé comme son favori, mais ni parmi les pires du groupe.