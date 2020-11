John Lennon a inspiré ce personnage de dessin animé

Les Beatles étaient si influents qu’ils ont même inspiré des personnages de dessins animés. Un célèbre personnage de dessin animé des années 1990 a été inspiré par John Lennon. Voici un aperçu des raisons pour lesquelles un doubleur s’est inspiré de John – et d’autres façons dont les Beatles sont connectés à ce spectacle animé.

Ce personnage de dessin animé était à l’origine censé ressembler à Elvis Presley

Tout d’abord, un peu de contexte. La fin des années 80 et 90 a vu un regain d’intérêt pour les personnages de dessins animés classiques. Le public a afflué pour voir Qui veut la peau de Roger Rabbit? et Space Jam dans les théâtres. Cartoon Network a commencé à diffuser un bloc de programmation d’anciens programmes d’animation appelé ToonHeads. Animaniacs faisait partie de cette tendance.

Animaniacs était un spectacle original des années 1990. Cependant, il s’est fortement inspiré de l’animation Warner Bros. d’antan. En plus, Animaniacs la culture pop baby-boomer constamment référencée Les nombreuses aventures de Winnie-the-Pooh à Mick Jagger. En fait, l’un des personnages de la série – Wakko – était à l’origine censé avoir une voix comme Elvis Presley.

Lors d’une interview avec le magazine Full Circle, le doubleur Jess Harnell a expliqué comment il allait à l’origine faire sonner Wakko comme le roi du rock ‘n’ roll. «Je faisais déjà Roger Rabbit pour Disney à ce moment-là, et je l’ai fait comme un personnage fou et loufoque comme lui. Je suis allé pour le rappel, ils ont dit: «Nous aimons ce que vous avez fait, mais essayons d’autres choses. Je ne plaisante pas, la première impression qu’ils voulaient que je fasse était Elvis, alors je disais « Bonjour, infirmière! » C’était bizarre, mec. Cela n’avait aucun sens pour moi.

Pourquoi Wakko ressemble à John Lennon sur l’hélium

Plus tard, les Beatles ont pris en compte l’équation. «Ils m’ont d’abord dit de faire les Beatles et j’ai demandé ‘Quel Beatle voulez-vous?’ et ils ont dit que faisons John. Je parlais juste comme John Lennon et nous avons commencé à le lire et finalement ils m’ont montré une photo et il était ce tout petit gars, alors j’ai rendu sa voix beaucoup plus petite, comme John s’il était à l’hélium ou quelque chose comme ça, et c’est comme ça que ça s’est développé . »

Lors d’une interview avec le New York Times, Harnell a donné une explication différente de la raison pour laquelle Wakko ressemble à de l’hélium. Il a dit que le personnage était jeune, donc il ne pouvait pas ressembler à un John adulte. La voix utilisée par Harnell pour Wakko ressemble plus à celle de Ringo Starr qu’à celle de John.

L’autre lien entre ‘Animaniacs’ et les Beatles

Fait intéressant, le lien entre les Beatles et les Animaniacs ne s’est pas arrêté là. Un épisode de Animaniacs appelé «A Hard Days ‘Warners» impliquait des moqueries des Fab Four. À un moment donné, les Animaniacs ont même fait leur propre version de la célèbre performance des Beatles sur Le spectacle Ed Sullivan. Les connexions entre Animaniacs et les Beatles sont profondément ancrés, même s’ils sont infusés d’hélium.